생보산업, 건전성 높이고 신사업 키운다

생명보험협회

김철주 생명보험협회장 닫기 이미지 확대 보기 김철주 생명보험협회장

세줄 요약 생명보험산업이 저출생·고령화, AI 전환, 금융시장 변동성 확대에 대응해 건전성과 소비자 보호를 강화한다. 규제 완화로 재무 부담을 낮추고 판매채널을 넓히는 한편, 요양·시니어푸드·헬스케어 등 신사업을 키우며 종합서비스산업으로의 전환을 추진했다. 저출생·고령화와 AI 전환 속 체질 개선

규제 완화·수수료 개편으로 건전성 강화

요양·헬스케어 등 신사업 확대 추진

2026-08-27 24면

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저출생·고령화와 인공지능(AI) 전환, 금융시장 변동성 확대 등 급변하는 환경 속에서 생명보험산업이 건전성과 소비자 보호를 강화하고 신사업을 확대하며 체질 개선에 나서고 있다.김철주 생명보험협회장은 취임 이후 규제 완화와 미래 성장동력 발굴, 건전한 보험모집환경 조성, 소비자 권익 보호와 사회공헌을 중심으로 업계를 지원해 왔다.규제 완화 측면에서는 해약환급금준비금 적립 기준 개선과 보험부채 할인율의 단계적 시행을 지원해 보험사의 재무 부담을 낮췄다. 간단보험대리점의 생명보험·제3보험 판매를 허용하고 보험상품 배타적 사용권을 확대하는 등 상품과 판매채널 다양화에도 힘을 보탰다.초고령사회에 대응해 요양업 진출과 시니어푸드, 헬스케어 등 신사업 확대도 지원했다. 이를 통해 생명보험업계가 기존 사망·질병 보장을 넘어 노후생활 전반을 지원하는 종합서비스산업으로 영역을 넓힐 기반을 마련했다.보험모집 과정의 소비자 보호도 강화했다. 고수수료 영업과 부당 승환계약 등 관행을 개선하기 위해 선지급 수수료 한도를 제한하고 유지관리수수료를 도입했다. 실손보험 청구 전산화와 민원처리 역할 확대﻿ 등을 통해 소비자 편의와 보호 기반도 강화했다. 보험업권은 상생기금을 조성해 소상공인과 취약계층을 지원하는 등 사회공헌 활동도 확대하고 있다.