조니워커 블루, 한글 각인 문구 30종 추가

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이미지 확대 조니워커 블루는 감사와 축하, 응원 등 다양한 상황에 활용할 수 있는 한글 문구 30종을 새롭게 선보인다고 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 조니워커 블루는 감사와 축하, 응원 등 다양한 상황에 활용할 수 있는 한글 문구 30종을 새롭게 선보인다고 밝혔다.

2026-08-27 23면

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조니워커 블루가 보틀 각인 서비스를 확대하며 소비자에게 특별한 선물 경험을 제공한다. 조니워커 블루는 감사와 축하, 응원 등 다양한 상황에 활용할 수 있는 한글 문구 30종을 새롭게 선보인다고 밝혔다. 소비자가 선물을 받는 사람과 상황에 맞는 메시지를 직접 선택할 수 있도록 각인 서비스의 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.새롭게 추가된 문구에는 ‘늘 함께해줘서 감사합니다’, ‘언제나 당신을 응원합니다’ 등 일상적인 메시지와 함께 ‘행복한 한가위 되세요’, ‘환갑을 축하드립니다’ 등 명절이나 기념일에 활용할 수 있는 문구가 포함됐다. 이름이나 날짜를 함께 새길 수 있으며 일부 문구에는 메시지와 어울리는 그림도 함께 각인된다.조니워커 블루의 각인 서비스는 국내 소비자의 선물 수요와 반응을 반영해 단계적으로 확대됐다. 지난해 8월 캠페인 메시지인 ‘Cheers to My Success’를 새기는 영문 각인 서비스로 시작한 뒤, 지난 5월에는 가정의 달을 맞아 어버이날과 스승의 날 등에 활용할 수 있는 감사 메시지를 추가했다. 글로벌 브랜드 앰배서더 배우 변우석과 연계한 한정 각인도 선보였다.이번에는 소비자 의견을 반영해 일상적인 감사와 축하, 응원 메시지를 추가하며 활용 범위를 넓혔다. 단순히 제품에 이름을 새기는 것을 넘어 소비자가 전하고 싶은 마음을 보틀에 담을 수 있도록 개인화된 경험을 강화한 것이다.