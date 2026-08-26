현대모비스, SW 인재육성 등 동반성장 강화

이미지 확대 올해 상반기 현대모비스 ‘모비우스 부트캠프’ 1기 수료식에서 수료생 270여명을 배출했다.

현대모비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 올해 상반기 현대모비스 ‘모비우스 부트캠프’ 1기 수료식에서 수료생 270여명을 배출했다.

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2026-08-26 22면

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현대모비스가 협력사의 미래차 대응 역량 강화를 위해 소프트웨어(SW) 인재육성으로 상생협력 범위를 확대하고 있다.취업준비생과 협력사 재직자를 대상으로 약 6개월간 차량용 SW 교육을 제공하는 ‘모비우스 부트캠프’를 운영해 올 상반기 1기 수료생 270여명을 배출했다. 17대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 일부 수료생은 협력사 취업으로도 이어졌다. 현대모비스는 실무 프로젝트와 차량용 SW 교육, 취업 컨설팅 등을 제공하고 향후 AI·로보틱스 분야로 교육을 확대할 계획이다.이와 함께 ESG·기술 경쟁력 강화도 지원하고 있다. 최근 3년간 협력사의 신제품·신기술 개발에 1800억원을 지원하고 공동 특허 출원도 850건을 넘어섰다. 이러한 상생 노력을 인정받아 지난해 동반성장지수 평가에서 7년 연속 최우수 기업에 선정됐다.