현대차그룹, 협력사와 함께 미래 모빌리티 생태계 구축

세줄 요약 현대차그룹은 협력사를 미래 성장 파트너로 보고 공정거래 문화 확산, 대금 조기 지급, 상생결제 활성화, AI·SDV·전동화 교육, 탄소중립 지원을 강화했다. 12개 계열사와 150여개 협력사가 상생협약을 맺고 생태계 경쟁력도 높였다. 협력사와 상생협약 체결, 생태계 협력 기반 마련

대금 조기 지급·상생결제 활성화, 경영 안정 지원

AI·SDV·탄소중립 교육과 기술 지원 확대

이미지 확대 현대차그룹은 지난달 7일 경기도 성남시 판교 더블트리 호텔에서 ‘현대자동차그룹 상생협약 체결식’을 열고 기념촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차그룹은 지난달 7일 경기도 성남시 판교 더블트리 호텔에서 ‘현대자동차그룹 상생협약 체결식’을 열고 기념촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공

2026-08-26 22면

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현대차그룹은 공정거래 문화 확산과 미래 산업 전환 지원, 공급망 탄소중립 협력을 통해 협력사와의 상생경영과 동반성장을 강화하고 있다. 전동화·자율주행·소프트웨어 중심 자동차(SDV)·AI·로봇 등 미래 산업 전환이 빨라지면서 협력사를 단순 거래 대상이 아닌 미래 성장을 함께 만드는 파트너로 인식하고 지원을 확대하고 있다.현대차그룹은 지난달 7일 경기도 성남시 판교 더블트리 호텔에서 공정거래위원회 및 1·2차 협력사들과 ‘현대자동차그룹 상생협약 체결식’을 개최했다. 현대차·기아를 비롯한 12개 계열사와 150여개 협력사가 참여해 미래 모빌리티 생태계 조성과 공급망 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 마련했다.협력사의 경영 안정 지원도 강화하고 있다. 협력사 대금을 법정 지급기한인 60일보다 크게 단축한 평균 10일 이내 지급하고 있으며, 상생결제시스템을 활성화해 2·3차 협력사도 낮은 금융비용으로 납품대금을 조기에 현금화할 수 있도록 지원하고 있다.미래 산업 전환을 위한 기술·교육 지원도 확대한다. 현대차·기아는 SDV·전동화·자율주행과 함께 AI·소프트웨어·ESG·탄소중립·사이버보안 교육을 운영하고 있다. 계열사별로도 AI 교육, 특허·기술 지원, 동반성장펀드, ESG 교육 등 맞춤형 프로그램을 통해 협력사의 경쟁력 강화를 돕고 있다.공급망 탄소중립을 위한 협력도 추진한다. 현대차·기아는 정부 및 협력사들과 ‘공급망 탄소 감축 상생 프로그램’을 운영하며 1차 협력사의 탄소감축 설비 교체를 지원하고, 지원받은 협력사가 2차 협력사의 설비 교체를 돕는 선순환 구조를 구축했다. 2차 협력사를 대상으로 탄소중립 교육도 실시해 공급망 전반의 환경경영 역량을 높이고 있다.현대차그룹은 앞으로도 협력사의 경쟁력이 곧 그룹의 경쟁력이라는 철학 아래 공정거래와 기술·금융 지원, 탄소중립 협력을 지속 확대해 협력사와 함께 성장하는 지속가능한 미래 모빌리티 생태계를 구축해 나갈 계획이다.