금호석유화학, R＆D로 수익성·미래 동시 공략

이미지 확대 고기능성 합성고무 SSBR 생산 라인이 가동 중인 금호석유화학 울산고무공장 전경.

금호석유화학그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 고기능성 합성고무 SSBR 생산 라인이 가동 중인 금호석유화학 울산고무공장 전경.

금호석유화학그룹 제공

2026-08-26 21면

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글로벌 석유화학 업황 침체 속에서 금호석유화학그룹이 고도화된 연구개발(R＆D)을 바탕으로 체질 개선에 속도를 내고 있다.핵심 계열사들은 주력 사업 고도화와 친환경 미래 소재 확보에 주력하고 있다. 금호석유화학은 전기차 핵심 소재인 고기능성 합성고무 SSBR 증설을 마치고, 탄소포집(CCUS) 설비 구축 및 재활용 ABS 상용화에 나섰다. 최근에는 포스코퓨처엠 등과 차세대 리튬메탈 배터리 개발에도 참여하고 있다.금호피앤비화학은 바이오 기반 저탄소 에폭시 등 친환경 제품 개발에 집중하고 있으며, 금호미쓰이화학은 MDI 생산능력 확충과 함께 바이오 폴리우레탄 및 경량화 제품 개발에 역량을 모으고 있다. 금호폴리켐 역시 특수고무 EPDM 분야에서 초저온 공정 기술을 적용한 신규 라인을 구축했다.