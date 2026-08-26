장학사업·환경보전… 삼양그룹 ‘선한 영향력’

이미지 확대 삼양그룹과 휴비스가 지난 5월 16일 제28회 ‘자연사랑 파란마음 그림축제’를 개최했다.

삼양그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼양그룹과 휴비스가 지난 5월 16일 제28회 ‘자연사랑 파란마음 그림축제’를 개최했다.

삼양그룹 제공

2026-08-26 21면

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삼양그룹이 장학사업과 환경보전 등 다방면의 사회공헌 활동을 통해 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.핵심 축인 양영재단과 수당재단은 각각 누적 276억원과 197억원 이상의 장학·연구지원금을 전달하며 인재육성을 지원하고 있다. 특히 수당재단은 매년 탁월한 업적을 이룬 학자 2명을 선정해 각 2억원의 ‘수당상’을 수여하고 있으며, 40년 전통의 여자 사이클팀 운영과 초등학생 대상 ‘미래 과학캠프‘ 등으로 미래 인재 발굴에도 힘을 쏟고 있다.이와 함께 환경보전과 생물다양성 보호 활동도 활발하다. 매년 2000여명이 참가하는 ‘자연사랑 파란마음 그림축제’를 개최하고 있으며, 성동구 중랑천·청계천 합류부 일대에서 임직원들이 참여하는 원앙 보호 및 하천 정화 활동을 이어가며 친환경 경영의 폭을 넓히고 있다.