이마트, ‘오더투홈’ 추석 선물세트 40% 할인

이미지 확대 경남 통영의 어선 위에서 어민과 이마트 관계자가 ‘오더투홈’ 멸치세트에 들어갈 멸치를 들고 환하게 웃고 있다.

이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남 통영의 어선 위에서 어민과 이마트 관계자가 ‘오더투홈’ 멸치세트에 들어갈 멸치를 들고 환하게 웃고 있다.

이마트 제공

2026-08-26 21면

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이마트가 앱 기반 산지 직송 서비스 ‘오더투홈’을 통해 추석 선물세트 프로모션을 진행하고 인기 상품을 최대 40% 할인한다.오더투홈은 이마트 바이어가 직접 검증한 산지 상품을 집에서 신선하게 받아볼 수 있는 서비스로, 올해 월평균 매출이 전년 대비 30.7% 신장하는 등 꾸준한 인기를 끌고 있다. 이에 이마트는 이번 추석 선물세트 품목을 전년 대비 3배 이상 늘린 76종으로 대폭 확대했다. 이번 프로모션을 통해 흑돼지, 안동 간고등어 등 전국 각지의 특색 있는 산지 상품을 순차적으로 선보인다.아울러 이마트 매장에서도 완만 전복세트와 덕화명란 등 약 40여종의 산지 직송 선물세트를 함께 만나볼 수 있다. 행사기간 오더투홈 상품을 구매한 고객 중 180명을 추첨해 최대 10만원 상당의 이마티콘을 증정하는 프로모션도 함께 진행한다.