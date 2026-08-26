포스코, 포항·광양 지역기업 맞춤형 지원

세줄 요약 포스코 동반성장그룹이 포항·광양 지역기업을 대상으로 맞춤형 지원을 넓혔다. 상반기 개선 과제 109건 중 79건을 지역에서 발굴했고 23건을 완료했다. 설비 이상 분석, 보안진단, 랜섬웨어 대응, 컨설팅과 안전역량 강화도 함께 진행했다. 포스코, 포항·광양 지역기업 맞춤 지원 확대

설비 이상 분석·보안진단·랜섬웨어 대응 지원

컨설팅 제공과 안전역량 향상도 병행

이미지 확대 포스코 동반성장지원단이 지역 중소기업에서 컨설팅을 하고 있다.

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2026-08-26 20면

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포스코 동반성장그룹이 포항·광양 지역기업을 대상으로 맞춤형 지원을 확대하﻿고 있다.포스코는 ‘﻿포스코 동반성장지원단’을 통해 올해 상반기 총 109건의 개선 과제 중 79건을 포항·광양 지역에서 발굴하고 이 중 23건을 완료했다고 25일 밝혔다.포항 에스아이씨엔티에는 설비기술부와 연계해 설비 이상 원인 분석·개선을 지원했으며, 광양 금홍기업과 광양테크에는 DX전략실과 협업해 보안진단과 랜섬웨어 대응을 지원했다.또한 15개 기업에 컨설팅을 제공해 총 33억원 규모의 지원 혜택을 받을 수 있도록 했으며, 포항 한국협화는 환경부 스마트생태공장 구축 사업에 뽑히기도 했다.이와 함께 포스코는 지역 38개 공사 참여기업의 안전역량 향상을 지원해 상반기 10개사가 안전역량등급 4등급 이상을 취득하도록 도왔다.