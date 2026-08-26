포스코에어솔루션, 희귀가스 국제 인증 획득

이미지 확대 김대연(왼쪽) 포스코에어솔루션 대표이사와 이일형 로이드인증원 한국지사 대표이사가 인증 수여식을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

포스코그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대연(왼쪽) 포스코에어솔루션 대표이사와 이일형 로이드인증원 한국지사 대표이사가 인증 수여식을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

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2026-08-26 20면

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포스코그룹 산업가스 전문회사 포스코에어솔루션은 로이드인증원(LRQA)으로부터 항공우주·방산용 고순도 희귀가스 제조 분야 국제공인 인증인 ‘항공우주·방산 품질경영시스템’(AS9100D)을 받았다고 25일 밝혔다.AS9100D는 ISO 9001을 기반으로 항공우주·방산 산업의 특수 요구사항을 반영한 글로벌 품질경영 표준이다.이번 인증은 포스코에어솔루션이 항공우주용 희귀가스 생산을 국산화하고 관련 분야로 사업을 확대할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다. 회사는 고순도 제논과 크립톤 등 희귀가스의 안정적인 공급을 통해 반도체·디스플레이 중심의 사업 영역을 항공우주·방산 분야로 넓힌다는 계획이다.