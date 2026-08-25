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대한상의 상근부회장에 김정일 전 산업부 신통상질서전략실장 내정

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-08-25 17:09
수정 2026-08-25 17:09
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대한상의, 신임 상근부회장 인선
통상·에너지·반도체 두루 경험
SK스퀘어·SK하이닉스 등 거쳐

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김정일 대한상공회의소 상근부회장 내정자
김정일 대한상공회의소 상근부회장 내정자


대한상공회의소는 신임 상근부회장에 김정일 전 산업통상자원부 신통상질서전략실장을 내정했다고 25일 밝혔다.

대한상의는 오는 9월 8일 임시의원총회를 열고 김 내정자의 상근부회장 임명동의안을 상정할 예정이다. 안건이 의결되면 김 내정자는 공식 취임한다.

김 내정자는 산업정책과 통상, 에너지, 반도체 등 주요 산업 분야에서 30여년간 경력을 쌓았다. 산업부에서 반도체디스플레이과장, 미주통상과장, 자유무역협정정책관, 에너지혁신정책관, 신통상질서전략실장 등을 지냈으며 이후 SK스퀘어 글로벌비즈정책담당과 SK하이닉스 대외협력총괄 부사장을 맡았다.

정부와 기업 현장을 두루 경험한 만큼 급변하는 통상환경 속에서 정부와 경제계 간 소통과 조율에 역할을 할 것으로 대한상의는 기대하고 있다.

김 내정자는 “글로벌 경제와 통상환경의 불확실성이 커지는 상황에서 우리 기업들이 안정적으로 성장하고 새로운 기회를 만들어갈 수 있도록 기업 현장의 목소리를 적극 대변하겠다”고 말했다.
곽소영 기자
세줄 요약
  • 김정일 전 산업부 실장, 대한상의 상근부회장 내정
  • 9월 임시의원총회 의결 뒤 공식 취임 예정
  • 통상·에너지·반도체 경력 30여년, 정부·기업 경험
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