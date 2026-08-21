HD현대일렉트릭, 세계 최대 전력망 박람회 참가…유럽시장 공략

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HD현대일렉트릭 ‘국제대전력망협의회(CIGRE) 파리 세션 2026’ 부스의 조감도.
HD현대일렉트릭 제공
HD현대일렉트릭 제공
HD현대일렉트릭은 23일부터 28일까지 프랑스 파리에서 열리는 ‘국제대전력망협의회(CIGRE) 파리 세션 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다.
격년으로 열리는 CIGRE 파리 세션은 1921년부터 100년 넘게 이어진 세계 최대 전력망 박람회로, 2024년 행사에는 99개국 1만 1200여 명의 전력산업 관계자가 참여했다.
HD현대일렉트릭은 이번 전시에서 72.5㎸(킬로볼트)·145㎸급 친환경 가스절연개폐장치(GIS)와 최근 시험을 완료한 420㎸급 친환경 GIS ‘GREENTRIC 550SRE’를 선보일 계획이다. 최근 유럽연합(EU)이 불소계 온실가스 규제를 강화하고 육불화황(SF6) 등 지구온난화지수가 높은 가스 사용을 단계적으로 제한하는 상황에 대응하는 차원이다. HD현대일렉트릭은 전시 기간 센강에서 선상 네트워킹 행사도 열어 전력산업 관계자들과 미래 전력망 비전을 공유하고 협력 기회를 모색할 예정이다.
서울시의회 국민의힘, 시민 생명 구하는 ‘서울살리기! 실전 CPR 훈련’ 성공리 개최
서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영, 강남6)은 지난 20일 소속 의원 전원이 참석한 가운데, 서울시 소방재난본부와 합동으로 ‘서울살리기! 심폐소생술(CPR) 및 안전 교육’을 실시했다. 특히 이번 교육은 국가 비상대비태세 확립을 위한 ‘2026년 을지연습(을지훈련)’ 기간 중에 전격 실시되어 그 의미를 더했다. 국민의힘 의원들은 안보 및 재난 위기 상황에서 시민의 생명을 지키는 최후의 보루가 되겠다는 각오로, 위기 대응 역량을 강화하고 진정한 ‘서울살리기’ 안보·안전 행보에 앞장섰다. 이날 훈련은 1분 1초의 골든타임을 다투는 위급 상황에서 의원들이 즉각적으로 대처할 수 있는 실전 역량을 키우기 위해 마련됐다. 서울소방재난본부 김희정 소방장과 5명의 시민초기대응 시민강사의 밀착 지도 아래 진행된 교육은 ▲119 신고 요령 ▲성인·소아·영아 심폐소생술 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 ▲기도 폐쇄(하임리히법) 대처법 등으로 구성됐다. 특히 의원들은 실습용 훈련 교구와 기도 폐쇄 조끼 등 즉각 피드백이 가능한 장비를 활용해 구슬땀을 흘리며 동참했다. 그 결과 38명 전원이 교육 이수증을 거머쥐며 위기 속 ‘서울살리기’를 이끌 리더로서의 역량을 확실하
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HD현대일렉트릭 관계자는 “이번 전시는 유럽 주요 고객들에게 HD현대일렉트릭의 SF6-프리 GIS 라인업과 친환경 전력기술 경쟁력을 선보이는 기회”라며 “유럽 전력망의 친환경 전환 수요에 적극 대응하고 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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