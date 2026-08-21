HD현대일렉트릭, 세계 최대 전력망 박람회 참가…유럽시장 공략

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HD현대일렉트릭 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대일렉트릭 ‘국제대전력망협의회(CIGRE) 파리 세션 2026’ 부스의 조감도.

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HD현대일렉트릭은 23일부터 28일까지 프랑스 파리에서 열리는 ‘국제대전력망협의회(CIGRE) 파리 세션 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다.격년으로 열리는 CIGRE 파리 세션은 1921년부터 100년 넘게 이어진 세계 최대 전력망 박람회로, 2024년 행사에는 99개국 1만 1200여 명의 전력산업 관계자가 참여했다.HD현대일렉트릭은 이번 전시에서 72.5㎸(킬로볼트)·145㎸급 친환경 가스절연개폐장치(GIS)와 최근 시험을 완료한 420㎸급 친환경 GIS ‘GREENTRIC 550SRE’를 선보일 계획이다. 최근 유럽연합(EU)이 불소계 온실가스 규제를 강화하고 육불화황(SF6) 등 지구온난화지수가 높은 가스 사용을 단계적으로 제한하는 상황에 대응하는 차원이다. HD현대일렉트릭은 전시 기간 센강에서 선상 네트워킹 행사도 열어 전력산업 관계자들과 미래 전력망 비전을 공유하고 협력 기회를 모색할 예정이다.HD현대일렉트릭 관계자는 “이번 전시는 유럽 주요 고객들에게 HD현대일렉트릭의 SF6-프리 GIS 라인업과 친환경 전력기술 경쟁력을 선보이는 기회”라며 “유럽 전력망의 친환경 전환 수요에 적극 대응하고 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.