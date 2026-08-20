SK하닉 성과급 ‘주식 60%+현금 40%’ 지급

노사, 임금 6.3% 인상 등 잠정 합의

1인당 평균 7억원 수준 지급될 듯

이미지 확대 경기 이천 SK 하이닉스 본사.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천 SK 하이닉스 본사.

뉴시스

세줄 요약 SK하이닉스 노사가 성과급을 현금 40%, 주식 40%, 이연지급 20%로 나누는 임단협 잠정 합의안을 마련했다. 지급 방식은 주식 60%, 현금 40%이며, 임금은 6.3% 인상된다. 첫해에는 사유가 있는 구성원에 한해 현금 선택도 허용된다. 성과급 주식 60%·현금 40% 절충안 마련

임금 6.3% 인상, 첫해 현금 선택 허용

PS 상한 폐지 후 10년 체계 재조정

2026-08-21 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK하이닉스 노사가 전체 성과급의 60%를 주식으로 지급하고 임금을 6.3% 인상하는 내용의 단체교섭안에 잠정 합의했다. SK하이닉스로 시작된 이른바 ‘N% 성과급’이 사회적 이슈가 된 가운데, 노사가 현금과 주식을 섞은 ‘지급 방안 절충안’을 마련했다는 분석이 나온다.SK하이닉스는 ‘2026년 임금·단체협약(임단협)’ 교섭을 통해 이런 내용의 잠정 합의안을 마련했다고 20일 밝혔다. SK하이닉스 노조는 이날 오후 긴급 임시대의원대회를 열고 잠정 합의안을 구성원들에게 설명했다.합의안에 따르면 성과급은 현금 40%, 주식 40%, 이연지급분 20%로 구성된다. 이연지급분은 일정 기간 이후 지급되는 성과급으로, 1년 뒤와 2년 뒤 각각 주식으로 10%씩 이연 지급하는 방식이다. 즉 지급 방식으로 따지면 주식 60%, 현금 40%다. 다만 시행 첫해에는 임직원의 자금 운용 계획 등을 고려해 사유가 있는 구성원에 한해 주식 40% 대신 현금을 선택할 수 있도록 했다.주식 수는 연간 잠정 실적 공시일 종가, 초과이익분배금(PS) 현금 지급일 종가, 주식 지급일 종가 중 가장 낮은 가격을 적용한다. 임금인상률은 6.3%로 확정했다. 반면 적자가 발생하면 3% 이내에서 임금을 이연하기로 했다. 임금 이연은 받아야 할 임금의 지급 시기를 일시적으로 늦추는 것으로, 경영이 정상화되면 회사가 이연된 임금을 지급하는 방식이다.증권가의 관측대로 SK하이닉스가 올해 연간 영업이익 250조원을 달성한다면 초과이익분배금(PS) 재원은 영업이익의 10%인 25조원에 달한다. 이를 전체 임직원 약 3만 5000명에게 나누어줄 경우 1인당 평균 PS는 약 7억원(세전) 수준이다. 실제 지급액은 직급과 개인별 평가 등에 따라 달라진다.SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 PS 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의했다. ﻿그러나 이번 협상에서 지급 체계를 변경했다. 성과급을 둘러싼 논의가 개별 기업을 넘어 장기간 산업계 전반의 이슈로 확산하면서 노사 모두 부담으로 작용했다는 분석이 나온다. 특히 근로자가 기업의 이익에 따른 막대한 성과급을 받는다면, 손실에 따른 책임을 함께 져야 한다는 차원에서 성과급 자사주 지급이 언급돼 왔다. 다만 이번 합의안은 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수 있는 만큼 일부 구성원들의 반발은 당분간 이어질 것이라는 관측도 나온다.