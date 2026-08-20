HD현대중공업, 페루서 상륙지원함 진수

현지 업체와 공동 건조 첫 사례

이미지 확대 페루 해군의 신형 상륙지원 1번함 ‘침보테’함의 진수식 닫기 이미지 확대 보기 페루 해군의 신형 상륙지원 1번함 ‘침보테’함의 진수식

세줄 요약 HD현대중공업이 페루 시마조선소에서 해군 신형 상륙지원함 1번함 침보테함 진수식을 진행했다. 해외 현지 업체와 함정을 공동 건조한 첫 사례이며, 2번함 탈라라함도 육상 건조를 마쳤다. 현지 생산과 기술지원을 결합한 수출 방식이다. 페루 시마조선소서 침보테함 진수식 진행

해외 현지와 첫 함정 공동 건조 사례

상륙지원함 2척 중 1번함, 탈라라함도 건조

2026-08-20 B4면

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HD현대중공업이 최근 페루 시마 조선소에서 페루 해군의 신형 상륙지원 1번함 ‘침보테’함의 진수식을 진행했다고 19일 밝혔다. HD현대중공업이 해외에서 현지 업체와 함정을 공동 건조한 건 이번이 처음이다.침보테함은 HD현대중공업과 시마조선소가 공동 건조한 신형 상륙지원함 2척 중 1번함이다. HD현대중공업은 2024년 4월 페루 해군으로부터 호위함, 원해경비함, 상륙지원함 등 총 4척의 함정을 수주했고 이 중 상륙지원함 2척에 대해 동시 건조에 돌입했다. 2번함인 ‘탈라라함’은 이달 초 육상에서의 건조 공정을 완료한 상태다.페루 주요 항구도시 이름을 딴 침보테함과 탈라라함은 다목적 상륙지원함으로, 인력·물자 수송을 비롯해 군수지원, 재난·재해 대응 등 다양한 임무를 수행할 예정이다.이번 사업은 HD현대중공업이 설계·기술지원을 제공하고 시마조선소가 현지 생산시설을 활용해 블록 생산·조립, 의장, 시험·시운전 등에 참여하는 방식으로 이뤄졌다. 국내 건조 후 완제품 인도로 진행된 함정 수출을 기술 협력을 통한 현지 공동 생산으로 확장한 것이다.HD현대중공업 관계자는 “발주 함정의 현지 건조를 요구하는 국가들이 늘어나고 있어 이번 사례는 HD현대중공업의 새로운 함정 수출 공식으로 자리 잡을 것으로 보인다”고 말했다. ﻿