삼성·LG ‘세계 최초’ 화면기술 격돌

이목 쏠리는 부산 ‘IMID 2026’

이미지 확대 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 19일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)’에서 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술을 선보였다. 사진은 삼성디스플레이 전시 부스(왼쪽)과 LG디스플레이 전시 부스.

각 업체 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 19일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)’에서 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술을 선보였다. 사진은 삼성디스플레이 전시 부스(왼쪽)과 LG디스플레이 전시 부스.

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세줄 요약 삼성디스플레이는 접히거나 휜 부분의 밝기 차를 줄인 와이드뷰 디스플레이와 스트레처블 패널을 공개했다. LG디스플레이는 FMM 없이 RGB 화소를 찍는 플립 기술로 개구율과 효율을 높이며 공정 혁신을 내세웠다. 삼성·LG, IMID 2026서 차세대 OLED 기술 격돌

삼성, 접힘·곡면 밝기 보정 와이드뷰 첫 공개

LG, FMM 제거한 플립으로 공정 혁신 제시

2026-08-20 B2면

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삼성디스플레이와 LG디스플레이가 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술 경쟁에 나섰다. 삼성디스플레이는 차세대 화면의 화질과 활용처 확대에, LG디스플레이는 적·녹·청(RGB) 화소를 만드는 공정 혁신에 초점을 맞췄다.삼성디스플레이는 부산 벡스코에서 19일부터 21일까지 열리는 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026) 전시에서 7.6형 ‘와이드뷰 디스플레이’를 처음 공개했다. 폴더블 OLED는 화면이 접히거나 휘어진 부분의 밝기가 정면보다 낮아 보이는 점이 약점으로 꼽혀왔다. 삼성디스플레이는 유기발광층의 소재와 구조를 새로 설계해 밝기 차이를 줄였다. 곡면에서도 화면을 균일하게 보여줄 수 있어 슬라이더블·롤러블 등 차세대 제품에도 활용할 수 있다.늘어나는 ‘스트레처블 디스플레이’도 대형화했다. 기존 패널 두 장을 하나처럼 연결해 20형 화면으로 구현하고 경계를 최소화했다. 차량용 디지털 콕핏과 휴머노이드, 디지털 사이니지 등 곡면이 많은 제품으로 활용처를 넓힐 수 있다.LG디스플레이는 OLED 제조 공정의 한계를 줄이는 데 무게를 뒀다. 세계 최초로 공개한 차세대 화소 형성 기술 ‘FLiPP(플립)’은 RGB 화소를 만들 때 사용해온 파인메탈마스크(FMM)를 없앤 것이 핵심이다. 기존에는 미세한 구멍이 뚫린 얇은 금속판을 기판에 밀착시킨 뒤 적·녹·청 유기물을 구멍에 맞춰 차례로 증착했다. 하지만 화면이 커질수록 금속판이 처지거나 위치가 어긋날 가능성이 커지고, 마스크가 차지하는 공간 때문에 빛을 내는 면적을 넓히는 데도 한계가 있었다.플립은 FMM 없이 기판에 적·녹·청 유기물을 차례로 형성한 뒤 자외선(UV)으로 필요 없는 부분을 정밀하게 제거한다. 이를 통해 화소를 보다 정밀하게 형성하고 실제 빛을 내는 면적의 비율인 ‘개구율’을 기존 방식보다 약 55% 높일 수 있다. LG디스플레이는 이렇게 확보한 발광 면적을 설계 목적에 따라 활용해 휘도를 1.6배 높이거나, 수명을 2.4배 늘리거나, 소비전력을 13% 줄일 수 있다고 설명했다.양사의 기술 전략은 뚜렷하게 갈린다. 삼성디스플레이가 새로운 화면 형태와 AI·모빌리티 등 활용처 확대에 힘을 싣는다면, LG디스플레이는 제조 공정과 효율 개선에 초점을 맞췄다. 삼성디스플레이는 상반기 매출 14조 2000억원, 영업이익 1조 1000억원을 기록했다. LG디스플레이는 매출 11조 1461억원, 영업이익 390억원으로 전년 동기 적자에서 흑자로 돌아섰다. 향후 프리미엄 스마트폰과 차량용 OLED 수요가 양사 실적의 주요 변수로 꼽힌다.