한화의 집념… K9 자주포, 美 육군 뚫었다

독·영·미 제치고 시제품 단독 공급

‘차륜형’ 4년간 10조원 규모 양산

代 이은 K방산 ‘민관 원팀’ 결실

이미지 확대 K9 차륜형 자주포(K9MH)가 국방과학연구소 시험장에서 사격시험을 하는 모습.

한화 제공 닫기 이미지 확대 보기 K9 차륜형 자주포(K9MH)가 국방과학연구소 시험장에서 사격시험을 하는 모습.

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세줄 요약 한화에어로스페이스가 미 육군 자주포 현대화 사업의 시제품 제작 업체로 단독 선정됐다. K9 차륜형 자주포 6문을 먼저 공급하고, 성능 시험을 거쳐 최대 18문까지 납품할 수 있다. 미국 시장 첫 진입으로 K방산 확장 기대가 커졌다. 미 육군 자주포 현대화 사업 시제품 단독 선정

K9 차륜형 자주포 6문 공급, 최대 18문 확대

미국 첫 국산 무기 수출, K방산 확장 기대

2026-08-20 8면

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한화가 미국 육군이 추진하는 자주포 현대화 사업의 시제품 제작 업체로 단독 선정됐다. 국산 무기체계를 세계 최대 방산시장인 미국에 수출하는 것은 처음이다. K방산의 세계 진출에 더 속도가 붙을 전망이다.한화에어로스페이스는 “자회사 한화디펜스USA가 미 육군과 K9 차륜형 자주포(K9MH) 시제품 6문을 공급하는 계약을 체결했다”고 19일 밝혔다.이번 계약은 차륜형 K9 자주포 시제품 6문을 먼저 공급한 뒤 향후 12문을 추가 공급할 수 있는 계약이다. 총 18문까지 납품되면 계약 규모는 2억 6290만달러(3716억원)다. 4년간 시제품 인도와 성능 시험을 거쳐 특별한 결격사유가 없으면 양산 계약을 체결하게 된다. 양산 규모는 약 500문, 사업비는 약 10조원에 달할 것으로 추산된다.K9MH는 군용 트럭처럼 타이어 바퀴로 움직이는 자주포로, K9 계열의 155㎜ 화포와 자동화 기술 등을 차륜형 플랫폼에 적용한 미국 맞춤형 모델이다. 승무원이 ﻿﻿타지 않고도 원격으로 장전·사격할 수 있는 자동화 포탑을 적용했다.이번 입찰에는 독일 라인메탈, 영국 BAE시스템즈, 미국 제너럴 다이내믹스 등 유력 방산 업체들이 참여한 것으로 알려졌다. 한화가 이들을 제친 건 납기와 성능에서 앞섰기 때문이라는 평가다. 특히 미국의 무기 생산 능력이 약화한 상황에서 공급망 구축이 가능한 업체에 높은 점수를 줬을 것이라는 분석이다. 한화디펜스USA는 지난 4월 미 앨라배마주 오펠라이카의 유휴 공장을 3년간 임대하는 계약을 체결하는 등 현지 공급망 구축에 속도를 내 왔다. 현지 자주포 공급망에도 투자해 ﻿전투차량 산업 기반을 강화하고, 미국 육군의 장기 전력 현대화 파트너로 협력한다는 계획이다.이번 성과를 토대로 한국 업체들이 북대서양조약기구(NATO) 시장 진출도 속도를 낼 것이란 전망도 나온다. 한화에어로스페이스 관계자는 “K9 자주포가 세계 최대 방산 시장에 진입한 의미 있는 성과”라며 “미국에 체계가 납품됐다는 건 ﻿기술력과 신뢰도가﻿ 인정된 것”이라고 말했다. 이번 수주는 민관 협력의 성과라는 점도 의미가 있다. 한화에어로스페이스와 방위사업청은 사업 초기부터 최종 수주까지 주요 현안 등을 ﻿공유하고 긴밀히 공동 대응했다.김승연 한화그룹 회장과 김동관 수석부회장 등 경영진의 장기적인 사업 비전도 결실을 맺었다는 평가다. 특히 김 수석부회장은 미군의 새 자주포 수요가 높아질 것으로 판단하고 이에 대한 철저한 대비를 지시했다고 한다.