에버랜드 막둥이 아기 판다 이름 지어 주세요

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판다 가족의 막둥이 아기 판다
에버랜드가 판다 가족의 막둥이 아기 판다 이름을 정하기 위해 전 국민 투표를 시작했다.
삼성물산 리조트부문은 18일 이날부터 30일까지 에버랜드 앱과 판다월드 현장에서 아기 판다 이름 투표를 진행한다고 밝혔다. 지난달 진행한 온라인 공모에는 1만건이 넘는 이름이 접수됐으며 에버랜드는 의미와 발음, 아기 판다와의 어울림 등을 고려해 ‘쥬바오’, ‘쥰바오’, ‘린바오’, ‘유바오’, ‘슈바오’ 등 5개 후보를 추렸다. 최종 이름은 아기 판다가 100일을 맞는 9월 발표될 예정이다. 참여자 가운데 21명을 추첨해 중국 판다 기지 여행권과 아기 판다 100일 파티 초청권, 판다 굿즈 등을 제공한다.
2026-08-19 23면
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