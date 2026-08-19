에버랜드 막둥이 아기 판다 이름 지어 주세요

이미지 확대 판다 가족의 막둥이 아기 판다 닫기 이미지 확대 보기 판다 가족의 막둥이 아기 판다

2026-08-19 23면

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에버랜드가 판다 가족의 막둥이 아기 판다 이름을 정하기 위해 전 국민 투표를 시작했다.삼성물산 리조트부문은 18일 이날부터 30일까지 에버랜드 앱과 판다월드 현장에서 아기 판다 이름 투표를 진행한다고 밝혔다. ﻿지난달 진행한 온라인 공모에는 1만건이 넘는 이름이 접수됐으며 에버랜드는 의미와 발음, 아기 판다와의 어울림 등을 고려해 ‘쥬바오’, ‘쥰바오’, ‘린바오’, ‘유바오’, ‘슈바오’ 등 5개 후보를 추렸다. 최종 이름은 아기 판다가 100일을 맞는 9월 발표될 예정이다. ﻿참여자 가운데 21명을 추첨해 중국 판다 기지 여행권과 아기 판다 100일 파티 초청권, 판다 굿즈 등을 제공한다. ﻿