로비·주차장서 현관까지… 입주민 짐 운반 서비스 [호반혁신기술공모전]

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로비·주차장서 현관까지… 입주민 짐 운반 서비스 [호반혁신기술공모전]

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-08-19 00:43
수정 2026-08-19 00:43
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[우수상] 와트(WATT)

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최재원 대표
최재원 대표


와트(WATT)는 건물 내 물류 이동을 로봇으로 자동화하는 기업으로 자율주행 배송 로봇과 스마트 보관함을 기반으로 건물 안에서의 배송·물류 솔루션을 개발하고 있다. 일본 시장에 로봇 배송 솔루션을 수출하는 등 실제 건물 환경에서 로봇 서비스 적용을 확대하고 있다.

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포터로봇
포터로봇


대표 솔루션인 ‘포터로봇’은 입주민의 ﻿다양한 짐을 주차장이나 로비에서 각 세대 현관까지 자율주행으로 운반하는 서비스다. 엘리베이터와 자동문 등 건물 인프라를 로봇팔이나 통신 기술로 제어하고 스워브 드라이브 기반의 횡이동 기술을 통해 좁은 복도와 엘리베이터 안에서도 자유롭게 이동할 수 있다. 올해는 양팔 휴머노이드 로봇 개발도 시작해 물류 운반을 넘어 다양한 물리적 작업을 수행할 수 있도록 영역을 넓혀갈 계획이다. 최재원 와트 대표는 “호반건설과 협력해 건물 내 물류를 자동화하는 로봇 기술을 입주민의 생활 편의를 높이는 서비스로 구현할 것”이라고 말했다.

허백윤 기자
2026-08-19 15면
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