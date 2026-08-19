공동주택 배관 이상 탐지… ‘누수 관리’ 구독 서비스 [호반혁신기술공모전]

[챌린지상] 토이코스

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이미지 확대 스마트 누수 관리 구독 서비스 닫기 이미지 확대 보기 스마트 누수 관리 구독 서비스

2026-08-19 15면

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토이코스는 지능형 홈 네트워크 속 원격 검침 인프라가 적용된 공동주택 단지의 세대별 원격 검침 5종(전기, 가스, 수도, 온수, 난방)의 사용량을 시각화하는 기업이다. 이 빅데이터를 분석해 세대 내 배관의 누수와 이상 사용을 조기에 탐지하는 ‘스마트 누수 관리 구독 서비스’를 제공한다.검침 5종 중 수도와 온수 사용량 패턴을 분석하여 누수 여부를 판단하고, 누수 유형과 누수량, 심각도를 구분해 관리자와 이용자가 신속하게 탐지하고 보수한 이후 후속 대응할 수 있도록 지원한다. ﻿토이코스는 시간 단위 검침 데이터를 활용해 이상 징후를 선제적으로 파악하고 후속 대응을 원스톱으로 할 수 있는 서비스를 제공한다. ﻿ 토이코스는 국내 아파트 생활 플랫폼 ‘아파트너’와 전략적 제휴를 통해 공동주택 단지를 대상으로 AI 기반 세대 누수 관리 구독 서비스를 확대하고 있다. 2026 호반혁신기술공모전 수상을 계기로 호반건설과도 협업해 서울 양재동 청년주택에 스마트 누수 관리 서비스를 적용한다.