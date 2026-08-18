‘AI 시대 인간의 뇌는’…호반문화재단, 정재승 교수 특강 호평

뇌과학으로 풀어낸 AI 시대 인간의 사고력과 창의성

문화예술 지원 ‘예술공작소’ 일환…시민 260명 참여

이미지 확대 호반문화재단 특별강연에 참석한 시민들이 지난 14일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 정재승 카이스트 교수의 강연을 듣고 있다.

호반문화재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반문화재단 특별강연에 참석한 시민들이 지난 14일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 정재승 카이스트 교수의 강연을 듣고 있다.

호반문화재단 제공

세줄 요약 호반문화재단이 정재승 카이스트 교수를 초청해 AI 시대 인간의 뇌와 사고력을 주제로 특별강연을 열었다. 강연에서는 생성형 AI 확산 속 인간의 창의성, 의사결정 원리, AI와 다른 역량을 뇌과학 관점에서 짚었고, 임직원과 시민 260여 명이 참석해 호평을 받았다. 정재승 교수 초청, AI 시대 특강 개최

인간의 사고력·창의성, 뇌과학 관점 조명

호반문화재단 예술공작소 사업 일환 진행

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호반문화재단이 AI 시대 인간의 새로운 가능성을 살펴보는 특별한 강연을 마련해 호평을 받고 있다.호반그룹의 호반문화재단은 대한민국 대표 뇌과학자인 정재승 카이스트 교수를 초청해 특별강연 ‘인공지능 시대, 인간의 뇌에서 새로운 돌파구를 모색하다’를 개최했다고 18일 밝혔다. 이번 강연은 지난 14일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 열렸다. 호반건설, 대한전선 등 그룹 임직원 및 시민과 문화예술 관계자 등 260여 명이 참석했다.정 교수는 카이스트 뇌인지과학과 교수로서 다양한 방송과 강연 활동은 물론 ‘과학 콘서트’, ‘열두 발자국’ 등의 저서를 통해 대중에게 과학을 쉽고 흥미롭게 전달해 왔다. 그는 이번 강연에서 생성형 AI의 등장으로 급변하는 환경 속에서 인간의 사고력과 창의성, 의사결정의 원리를 뇌과학적 관점에서 살펴봤다. 또한 다양한 사례를 바탕으로 AI와 차별화되는 인간의 역량과 미래 사회에서 요구되는 새로운 통찰을 공유했다.이번 강연은 호반문화재단의 문화예술 지원 사업 ‘예술공작소’의 일환으로 마련됐다. 호반문화재단은 지난 2020년부터 ‘문화예술을 통한 삶의 질 향상’을 목표로 예술공작소를 운영하고 있다. 올해는 생성형 AI 기반 문화예술 교육과 AI 분야 명사 초청 강연 등 다양한 프로그램을 통해 시민들의 문화 향유 기회를 확대할 계획이다.호반문화재단 관계자는 “이번 강연을 통해 시민들이 생성형 AI 시대 인간의 사고력과 창의성에 대해 새로운 시각을 얻는 계기가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 문화예술을 매개로 시민들과 소통하고 공감할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.한편 호반문화재단은 복합문화예술공간 ‘호반아트리움’을 비롯해 국내 중견·원로 작가를 지원하는 ‘호반미술상’, 창작공간 지원 사업 ‘H아트랩’, 전국청년작가 미술공모전 ‘H-EAA’ 등을 통해 문화예술 생태계 활성화와 시민들의 문화 향유 기회 확대에 기여하고 있다.