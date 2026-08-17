中 휴머노이드 로봇, 2m 높이뛰기 성공

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中 휴머노이드 로봇, 2m 높이뛰기 성공

입력 2026-08-17 23:54
수정 2026-08-17 23:54
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中 휴머노이드 로봇, 2m 높이뛰기 성공
中 휴머노이드 로봇, 2m 높이뛰기 성공 중국 로봇업체 유니트리가 17일 공개한 신제품 휴머노이드 로봇 ‘초인(超人·차오런)’이 제자리에서 뛰어오르고 있다. 유니트리는 초인이 제자리에서 2m 높이뛰기에 성공했으며 달리기에서는 최고 속도 초속 12.658m를 기록해 인간의 최고 기록을 넘어섰다고 밝혔다. 중국 로봇 기업 최초로 본토 증시 기업공개(IPO)에 나선 유니트리는 최근 공모가를 주당 150.8위안으로 확정해 61억 위안(약 1조 2851억원)을 조달했으며, 곧 상하이 증시에 상장할 예정이다.
유니트리 웨이보 캡처


중국 로봇업체 유니트리가 17일 공개한 신제품 휴머노이드 로봇 ‘초인(超人·차오런)’이 제자리에서 뛰어오르고 있다. 유니트리는 초인이 제자리에서 2m 높이뛰기에 성공했으며 달리기에서는 최고 속도 초속 12.658m를 기록해 인간의 최고 기록을 넘어섰다고 밝혔다. 중국 로봇 기업 최초로 본토 증시 기업공개(IPO)에 나선 유니트리는 최근 공모가를 주당 150.8위안으로 확정해 61억 위안(약 1조 2851억원)을 조달했으며, 곧 상하이 증시에 상장할 예정이다.

유니트리 웨이보 캡처

2026-08-18 B4면
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