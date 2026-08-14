‘美 조선소 투자’ 한화, 국내서 美 군함 건조 길 열리나

필리조선소 인수로 트럼프 조건 충족

“추가 대미 투자 사례 늘어날 전망”

이미지 확대 지난해 미국 필라델피아의 한화 필리조선소 크레인 옆으로 명명식을 하는 ‘스테이트 오브 메인’호가 떠 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 미국 필라델피아의 한화 필리조선소 크레인 옆으로 명명식을 하는 ‘스테이트 오브 메인’호가 떠 있다. 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 미국에 투자한 외국 조선업체에 한해 미 해군 선박 일부를 본국에서 건조하도록 허용했다. 미국 필리조선소를 100% 인수하고 추가 투자도 진행한 한화가 조건에 부합해 직접 수혜가 예상된다. 오스탈USA 인수까지 성사되면 미국 내 생산 거점이 더 넓어질 전망이다. 미국 투자 외국 조선업체에 본국 건조 허용

한화, 필리조선소 100% 인수로 조건 충족

오스탈USA 인수 시 미 생산거점 추가 확보

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 조선소에 투자하는 해외 기업에 한해 본국 선박 건조를 허용키로 하면서, 미국 현지 생산 거점을 확보한 한화가 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미국에 투자한 외국 조선업체에 한해 본국에서 미 해군 선박 두 척을 건조할 수 있도록 지시했다. 이날 서명한 각서에 따르면, 미국에 새 조선소를 동시에 건설하거나 미국 내 기존 조선소의 소유권 또는 과반 지분을 확보한 외국 조선업체가 대상이 된다. 본국 건조를 허용한 선박은 수상전투함, 통합화물 보급 유조선, 경사로를 이용한 화물 선적 선박 등 세 종류다. 최초 두 척 건조 후에는 미국 조선소에서 모든 선박을 건조해야 한다.트럼프 대통령이 내건 조건에 부합하는 한국 기업으로는 한화가 유일하다. 앞서 한화오션과 한화시스템은 2024년 6월 총 1억달러(약 1380억원)을 투자해 미국 펜실베이니아주의 필리조선소 지분 100%를 공동 인수했다. 지난해에는 50억달러 추가 투자로 생산능력을 연간 10~20척으로 확대 중이다.한화의 미국 계열사인 한화디펜스USA는 미국 사업부 오스탈USA 사업 및 운영 조직 인수도 진행 중이다. 오스탈은 지난 11일 이 같은 내용과 함께 한화가 오스탈USA 기업가치로 10억 5000만~12억 달러(약 1조 5000억~1조 7000억원)를 제시했다고 공시했다. 한화가 오스탈USA를 인수하면 미국 동부의 필리조선소에 이어 남부 앨라배마주 조선소까지 확보하게 된다. 오스탈USA는 미 앨라배마주 모빌에 본사와 조선 생산시설을 두고 있다.한화는 미 해군의 대형 유지·보수·정비(MRO) 물량을 우선 확보한 뒤 중장기적으로 신규 함정 건조 사업까지 수주 영역을 넓혀간다는 구상이다. 지난달 미국 해상 미사일 시험 계측선(MBIV) 2척 건조 사업자로도 선정됐다.이번 조치로 국내 기업들의 대미투자가 확대될 거란 전망도 나온다. 강경태 한국투자증권 연구원은 “한국 조선사들의 미국 시장 신규 및 추가 투자 사례는 더 많아질 것”이라며 “필리조선소 추가 투자를 비롯해 HD한국조선해양의 신규 투자 결정으로 인한 밸류에이션 확장을 기대한다”고 분석했다.