삼성전자 반도체, 딥러닝·비전 AI 전문가 영입해 AX 가속화

삼성전자 반도체 부문

딥러닝·비전 AI 권위자 영입

핵심 인재 갖춰 전사 AX 역량 강화

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세줄 요약 삼성전자 DS부문이 딥러닝·비전 AI 권위자 한보형 펠로우와 데이터 엔지니어링 전문가 한태린 상무를 영입했다. 반도체 R&D 특화 AI 모델과 AI 레디 데이터 구축을 맡기며, 설계·공정·제조 전반에 AI 적용을 넓혀 AX 경쟁력을 키우려 한다. 딥러닝·비전 AI 전문가 한보형 펠로우 영입

데이터 엔지니어링 한태린 상무 합류

반도체 AX 전환과 AI 적용 확대 추진

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삼성전자 반도체(DS)부문이 인공지능(AI) 분야 핵심 전문가를 잇달아 영입하며 전사적인 AX(인공지능 전환) 역량 강화에 속도를 낸다.14일 업계에 따르면 삼성전자 DS부문은 최근 딥러닝·비전 AI 분야 권위자인 한보형 펠로우와 데이터 엔지니어링 전문가 한태린 상무를 새로 영입했다.서울대 전기·정보공학부 교수인 한 펠로우는 반도체 연구개발(R＆D)에 특화된 AI 모델 개발을 이끌 예정이다. 서울대 컴퓨터공학과에서 학·석사를 마친 뒤 미국 메릴랜드대에서 컴퓨터과학 박사 학위를 받았으며, 포항공대 컴퓨터공학과 조교수를 지냈다.한 상무는 미국 메타에서 엔지니어링 매니저를, AI 스타트업 페르소나(Persona)에서 시니어 개발자를 역임한 데이터 엔지니어링 전문가다. 서울대 기계항공우주공학과를 졸업하고 미국 매사추세츠공과대(MIT)에서 기계공학 석사 학위를 받았다. 삼성전자에서는 AI가 즉시 활용할 수 있는 기반 데이터인 ‘AI 레디 데이터(AI Ready Data)’ 구축을 담당한다.삼성전자는 AI·데이터 분야 핵심 인재를 지속적으로 확보하는 동시에 이들의 전문성을 조직 전반으로 확산해 AX 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 아울러 반도체 설계와 공정, 제조 등 핵심 업무 전반에 AI 적용을 확대해 개발 효율성과 생산성을 높여 나갈 계획이다.