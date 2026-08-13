SK하이닉스 통합노조 공식 출범…반도체 노조 연대 가능성도

세줄 요약 SK하이닉스에서 생산직과 기술사무직을 아우르는 통합노조가 공식 출범했다. 조합원 약 2400명으로 시작해 전체 직원의 절반 이상을 확보하는 과반 노조를 목표로 한다. 성과급 현금 지급과 임단협 투명성 강화가 핵심 과제다. 생산직·기술사무직 아우른 통합노조 공식 출범

조합원 2400명 출발, 과반 노조 목표 제시

성과급 현금 지급·교섭 투명성 핵심 과제

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SK하이닉스에서 생산직과 기술사무직을 아우르는 통합노조가 13일 공식 출범했다. 직군과 사업장을 구분하지 않고 조합원을 모아 전체 직원의 절반 이상이 가입하는 과반 노조로 올라서겠다는 목표다.업계에 따르면 ‘하이닉스 통합노동조합’은 이날 노조 설립 인가를 받고 정식 활동에 들어갔다. 지난 8일 설립 신고서를 제출한 지 닷새 만이다. 현재 조합원은 약 2400명으로, 기존 기술사무직 노조 가입자 수를 넘어선 것으로 알려졌다.통합노조는 민주노총과 한국노총 등 상급단체에 속하지 않는 독립노조를 표방한다. SK하이닉스 전체 구성원 약 3만 5000명 가운데 1만 8000명 이상을 조합원으로 확보해 과반 노조 지위를 갖는 것을 우선 목표로 세웠다. 과반 노조가 되면 교섭대표노조 지위를 확보해 사측과의 임금·단체협약 교섭에서도 영향력을 키울 수 있다.현재 SK하이닉스에는 이천·청주 생산직과 기술사무직 등 기존 3개 노조가 있으며, 사측과 올해 임단협 교섭을 진행하고 있다. 기존 노조들은 최근 6차 본교섭까지 진행했으며 이날 공동 입장문을 내고 사측에 조속한 결단을 촉구한 것으로 전해졌다.새 노조 출범의 배경에는 최근 성과급 체계와 교섭 과정 등을 둘러싼 구성원들의 불만이 자리하고 있다. 통합노조는 직군과 지역에 따라 나뉜 기존 노조 체제에서 벗어나 구성원들의 의견을 하나로 모으겠다는 취지로 출범했다. 성과급(PS)의 현금 지급 원칙을 유지하고 임단협 등 주요 교섭 과정의 투명성을 높이는 것을 핵심 과제로 내걸었다.성과급 지급 방식은 올해 교섭의 주요 쟁점 가운데 하나다. 사측은 성과급 체계를 일부 손질해 성과급 일부를 주식으로 지급하고 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 통합노조는 이에 대해 성과급은 현금으로 지급해야 한다는 입장을 분명히 하고 있다.반도체 업계의 근로조건을 둘러싼 노조 간 공동 대응 가능성도 주목된다. 앞서 초기업노동조합 삼성전자 지부는 이날 오전 SK하이닉스 통합노조와 공동 성명을 현재 검토하고 있다는 일부 보도는 사실이 아니라고 밝혔다. 다만 “근로조건과 관련된 부분은 반도체 업계 노조가 같이 목소리를 내야 한다는 입장”이라며 업계 공통 현안에 대해서는 연대 가능성을 열어뒀다.