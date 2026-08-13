SK브로드밴드, 상품부터 조직까지 AI로 바꾼다

AI 챗봇, 요금·설치 24시간 상담

네트워크·IPTV 품질 관리도 활용

CEO 직속 ‘AI 보드’ 두고 AX 지원

이미지 확대 SK브로드밴드 구성원들이 ‘AI 네이티브 서비스 컴퍼니’ 전환 전략을 소개하고 있다.

SK브로드밴드 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK브로드밴드 구성원들이 ‘AI 네이티브 서비스 컴퍼니’ 전환 전략을 소개하고 있다.

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세줄 요약 SK브로드밴드는 고객 상담, 미디어 서비스, 네트워크 운영, 사내 업무까지 전 과정에 AI를 적용해 전사 전환을 추진한다. AI 챗봇과 B tv 에이닷, C-one, AQUA를 통해 고객 문의 처리와 품질 관리 효율을 높이고, AI 보드와 사내 플랫폼으로 조직의 AX 확산도 가속한다. 상품·서비스 기획부터 운영까지 AI 내재화 추진

AI 챗봇·B tv 에이닷으로 고객 접점 혁신 확대

AI 보드·사내 플랫폼으로 조직 전환 가속

2026-08-13 B3면

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SK브로드밴드가 상품·서비스 기획부터 네트워크 운영, 사내 업무 방식까지 전 과정에 인공지능(AI)을 내재화한다. 기존 서비스에 AI 기능을 덧붙이는 수준을 넘어 회사 운영 전반을 AI 중심으로 재설계해 ‘AI 네이티브 서비스 컴퍼니’로 전환한다는 구상이다.SK브로드밴드는 12일 고객이 직접 체감하는 상품·서비스 혁신과 기존 운영 방식을 AI 기반으로 바꾸는 ‘AX 프로세스 전환’을 양대 축으로 전사 AI 전환을 추진한다고 밝혔다.고객 접점에서는 상담과 미디어 서비스에 AI 적용을 확대하고 있다. 가입부터 애프터서비스(AS)까지 24시간 이용할 수 있는 AI 챗봇은 요금·설치·이사 등 상담 시나리오를 넓혀 전체 고객 문의의 약 93%를 고객이 직접 처리할 수 있도록 했다. B tv에는 AI 미디어 에이전트 ‘에이닷’과 대규모언어모델(LLM)을 적용해 연속적인 대화를 통해 콘텐츠를 찾을 수 있도록 했다. B tv 에이닷 누적 이용 건수는 1억 4000만 건을 넘어섰다.네트워크와 IPTV 품질 관리에도 AI를 활용한다. AI 관제·진단 에이전트 ‘C-one’은 유선 네트워크의 이상 징후를 자동으로 찾아 원인과 점검 우선순위를 제시한다. B tv에서는 AI 품질 관리 시스템 ‘AQUA’가 셋톱박스에서 매일 수집되는 22억건 이상의 데이터와 740개 품질 지표를 분석해 고객이 불편을 호소하기 전에 문제 구간을 찾아내도록 지원한다.조직 운영 방식도 AI 중심으로 바꾼다. CEO 직속 ‘AI 보드’를 두고 현업의 AI 전환을 지원하는 한편 사내 AX 커뮤니티 ‘단비’와 ‘AI 프론티어’를 운영해 활용 사례를 확산하고 있다. 네트워크 데이터 분석과 코딩을 지원하는 사내 플랫폼 ‘플레이그라운드’에서는 AI 앱 1100여개가 개발·운영되고 있으며 이 가운데 AI 에이전트 50여개가 실제 업무에 활용되고 있다.SK브로드밴드 관계자는 “상품과 업무에 AI 기능을 추가하는 데 그치지 않고 상품·서비스·조직 전반을 AI 중심으로 재설계할 것”이라며 “AI와 구성원이 협업하는 업무 체계를 구축해 고객 가치를 높이겠다”고 말했다.