직장인 전반 행복도 떨어졌다…하닉 상위 3%·삼성 60% ‘희비’

네이버 2%… 카카오 93%로 급락
50점 이상 기업 47%→33% 줄어
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경기 이천 SK 하이닉스 본사. 뉴시스
이른바 ‘억 단위’ 성과급으로 부러움을 사는 반도체 기업 종사자들의 행복도는 엇갈리는 것으로 나타났다.
직장인 플랫폼 블라인드가 12일 한국노동연구원과 공동 개발해 조사한 ‘블라인드 지수’에 따르면 SK하이닉스는 행복도 기준 상위 3%에 올랐지만 삼성전자는 상위 60%에 머물렀다. 같은 업종이어도 체감 만족도는 격차를 보인 것이다.
다만 이는 양사의 N% 성과급 지급이 결정되기 전인 지난해 7~12월 직장인 3만 4372명을 대상으로 블라인드 지수를 조사한 결과다. 해당 지수는 재직자들이 한 해 동안 회사에서 느낀 행복도를 평가하는 것으로, 매년 일·관계·문화 영역에서 15가지 지표로 측정한다.
직군별로 블라인드 지수를 점수로 환산하면 변호사(54점), 의료인(51점), 의사(50점) 등 전문직에서 여전히 만족도가 높았다. 다만 이번 조사에서는 반도체·회로 설계 등을 담당하는 하드웨어 엔지니어(49점)가 처음으로 상위권에 진입했다. 정보통신(IT) 업계의 경우 네이버는 상위 2%를 기록했지만 카카오는 전년 상위 46%에서 올해 상위 93%로 급락했다. 통신 3사 중에서는 LG유플러스와 KT가 각각 상위 1·2%를 기록한 반면 SK텔레콤은 상위 45%였다.
응답자 전반적으로 행복도는 감소했다. 50점 이상을 받은 기업의 비중은 47%에서 33%로 줄었고, 전년보다 지수가 하락한 기업이 370곳을 넘었다. 지수가 상승한 곳은 100여곳이었다.
다만 행복도 하락에도 최근 1년 내 이직을 시도한 직장인 비율은 감소했다. 신재용 서울대 경영대학 교수는 “이직 감소세는 만족이 아니라 위축된 노동시장에서 나타난 관망의 결과”라고 분석했다.
세줄 요약
- 직장인 행복도 전반 하락, 기업별 격차 확대
- 하이닉스 상위 3%·삼성 60%, 네이버·LGU+ 강세
- 이직 시도 감소, 만족보다 노동시장 위축 해석
2026-08-13 B3면
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