삼성SDI, GM과 차세대 배터리 개발…합작법인은 단독 공장으로

GM 차세대 모델 탑재 추진

시너지셀즈 지분 전량 인수

일부 ESS 전환…수요 대응

이미지 확대 삼성SDI의 각형 배터리 프리즘스택. 삼성SDI 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성SDI의 각형 배터리 프리즘스택. 삼성SDI 제공

세줄 요약 삼성SDI가 GM과 차세대 전기차용 각형 배터리의 공동 선행 개발 협약을 체결했다. 고에너지밀도와 급속충전 기술을 적용해 미래 전기차 모델 탑재를 추진한다. 북미 합작법인 시너지셀즈는 GM 지분을 인수해 삼성SDI 단독 공장으로 전환하고, ESS 배터리 생산도 준비한다. GM과 차세대 각형 배터리 공동 개발 협약 체결

북미 합작법인 지분 인수로 단독 공장 전환

전기차 배터리와 ESS 생산 확대 계획

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삼성SDI가 제너럴모터스(GM)와 차세대 전기차용 각형 배터리를 공동 개발하기로 했다. 북미 합작법인은 현지 단독 거점으로 전환한다.삼성SDI는 GM과 차세대 전기차용 각형 배터리의 공동 선행 개발 프로젝트를 위한 협약(JDA)을 체결했다고 11일 밝혔다.양사는 삼성SDI의 고에너지밀도 및 급속충전 기술 등을 적용한 각형 배터리에 대한 연구개발(R＆D)을 공동으로 진행, 미래 모빌리티 시장 대응을 위한 전략적 협력을 이어간다. 공동 개발한 각형 배터리 제품은 향후 GM의 차세대 전기차 모델에 탑재될 전망이다.이와 함께 삼성SDI는 GM과의 합작법인 시너지셀즈의 GM측 지분 전량(49.99%)을 인수하고 소유권을 이전받기로 했다.시너지셀즈는 2024년 삼성SDI와 GM이 미국 인디애나주 뉴칼라일에 총 35억달러(약 5조원)를 투자해 설립한 연산 27GWh 규모의 전기차 배터리 생산법인으로 현재 공장을 건설하고 있다.이번 지분 인수를 통해 삼성SDI는 북미 지역에 첫 배터리 단독 공장을 확보하게 됐다. 이곳에서는 GM과 공동 개발하는 차세대 전기차용 각형 배터리 등 다양한 용도(애플리케이션)를 위한 최첨단 배터리 제품을 양산할 예정이다.특히 삼성SDI는 이 공장에 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산 라인도 구축할 계획이다. 최근 급성장하고 있는 북미 ESS 시장에 적극적으로 대응하기 위해서다.삼성SDI는 지난해부터 미국에서 메이저 에너지 전문업체들과 대규모 ESS용 배터리 수주 계약을 잇달아 체결하는 등 현지 판로를 확대하고 있다.삼성SDI 관계자는 “이번 결정은 시장 변화를 반영하는 한편 GM과 전략적 협력 관계를 이어가기 위한 것”이라며 “미래 전기차 시대를 위한 양사의 공동 노력을 지속하는 동시에 미국 ESS 수요에도 적극 대응할 것”이라고 말했다.