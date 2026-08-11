전력 케이블도 친환경 대세…한화솔루션, 재활용 원료 50% 쓴다

㎏당 탄소 34% 감축…소재 상업화

이미지 확대 한화솔루션 친환경 전력 케이블 소재. 한화솔루션 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화솔루션 친환경 전력 케이블 소재. 한화솔루션 제공

세줄 요약 한화솔루션 와이어앤케이블 부문이 재활용 플라스틱 50%를 적용한 전력 케이블 자켓 소재를 상업화했다. 새 소재는 기존 제품보다 탄소배출이 약 34% 적고 전기적 특성도 동등하다. 유럽 등 친환경 케이블 수요 확대에 맞춰 저탄소 전력망 시장 공략에 나섰다. 재활용 원료 50% 적용 전력 케이블 소재 상업화

탄소배출 34% 감축, 전기적 특성은 동등 수준

유럽 친환경 케이블 수요 확대에 대응

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한화솔루션 와이어앤케이블(W＆C) 부문이 재활용 원료를 적용한 친환경 전력 케이블 소재 상업화에 나선다. 미국·유럽 등 선진시장에서 친환경 케이블 수요가 늘어나는 데 대응하기 위해 개발에 속도 내는 모습이다.한화솔루션은 재활용 플라스틱(PCR) 원료를 50% 적용한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 기반 전력 케이블 자켓 소재 ‘CHBA-8241RC’의 본격적인 상업화에 나선다고 11일 밝혔다.CHBA-8241RC는 한화솔루션이 자체 기술로 개발한 친환경 복합 소재다. 기존 제품 대비 1㎏당 탄소배출량이 약 34% 적고 기존 제품과 동등한 수준의 전기적 특성을 구현해 성능 저하 없이 친환경적인 전력 케이블을 생산할 수 있다.한화솔루션은 2025년 CHBA-8241RC의 개발 및 시생산을 거쳐 올 상반기 케이블 제조사의 생산 테스트와 품질 검증을 마쳤다. 초고압 절연 소재부터 친환경 케이블 외장 소재까지 아우르는 포트폴리오를 갖추고 저탄소 전력망 구축에 기여할 계획이다.카를로 스칼라타 한화솔루션 W＆C 부문장은 “재활용 원료 기반 친환경 케이블 소재를 통해 고객사의 지속가능한 전력케이블 생산을 적극 지원하고 글로벌 전력 인프라 시장에서 신뢰받는 소재 파트너로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.유럽 등 해외에서는 친환경 케이블 개발과 판매가 활발하다. 이탈리아 케이블 기업 프리즈미안은 100% 재활용 가능한 중전압 케이블 상용화했고, 프랑스 케이블 기업 넥상스는 일반 케이블 대비 온실가스 배출량을 35~50%가량 감축한 케이블을 개발했다.