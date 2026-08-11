삼성전자·NTT도코모, AI로 통신 끊김 잡는다

AI무선망기반 통신품질기술 검증

전송속도 저하 빈도, 크게 개선돼

세줄 요약 삼성전자와 NTT도코모가 AI-RAN 기반 사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술을 검증했다. AI가 이동 경로와 서비스 사용 패턴, 실시간 무선망 환경을 분석해 품질 저하를 예측하고 적합한 주파수 대역과 설정을 자동 적용한다. 전송속도 저하 빈도도 크게 줄었다. AI-RAN 기반 맞춤형 통신 품질 최적화 검증 성공

이동 경로·사용 패턴 분석해 네트워크 자동 조정

전송속도 저하 빈도 13.1%에서 7.2%로 감소

2026-08-11 B2면

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삼성전자가 일본 이동통신사 NTT도코모와 인공지능(AI)을 활용해 통신 품질 저하를 미리 예측하고 사용자별로 네트워크를 자동 조정하는 기술을 검증했다. 동영상 시청 중 버퍼링이 예상되면 AI가 더 적합한 주파수 대역을 찾아주는 식이다.삼성전자는 NTT도코모와 공동 개발한 AI 무선망(AI-RAN) 기반 ‘사용자 맞춤형 통신 품질 최적화 기술’ 검증에 성공했다고 10일 밝혔다. AI-RAN은 AI가 무선망 상태를 분석해 스스로 네트워크를 조정하는 차세대 통신 기술이다.기존에는 같은 기지국에 연결된 스마트폰에 동일한 네트워크 설정을 일괄 적용했지만, 새 기술은 이용자의 이동 경로와 서비스 사용 패턴, 실시간 무선망 환경을 AI가 함께 분석한다.이를 토대로 품질 저하 가능성을 미리 감지해 사용자마다 적합한 네트워크 설정을 적용한다. 이용자마다 이동하는 장소와 사용하는 서비스가 다른 만큼 일률적으로 망을 운용하는 대신 개별 상황에 맞춰 통신 품질을 관리하는 방식이다.양사가 일본 상용망과 5G 시험망에서 확보한 데이터로 검증한 결과 서비스 전송속도 저하 발생 빈도는 13.1%에서 7.2%로 낮아졌다. 필요한 무선망 정보만 선별해 처리하도록 해 AI 적용 과정에서 발생하는 네트워크 부담도 줄였다.삼성전자와 NTT도코모는 관련 데이터 처리 기술을 세계 이동통신 표준화 기구인 3GPP에 공동 기고하는 등 향후 6G 표준화 협력도 이어갈 계획이다. 삼성전자는 국내외 통신사업자들과 AI-RAN 연구를 확대하며 AI 기반 차세대 통신 기술 개발을 이어간다는 방침이다.