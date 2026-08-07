중견기업인들 “메가특구 규제 합리화 바람직…고용·노동 규제 유연하게”

김영훈 노동부 장관 초청 정책 간담회

임금 체계 개편·근로 유연화 등 요구

이미지 확대 7일 서울 상장회사회관에서 열린 간담회에서 최진식(오른쪽) 한국중견기업연합회 회장이 김영훈 고용노동부 장관에게 건의안을 전달하고 있다. 한국중견기업연합회 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 상장회사회관에서 열린 간담회에서 최진식(오른쪽) 한국중견기업연합회 회장이 김영훈 고용노동부 장관에게 건의안을 전달하고 있다. 한국중견기업연합회 제공

세줄 요약 중견기업계가 청년 고용 부진이 장기화한 상황에서 기업의 채용 여력을 높이려면 근로시간·최저임금 등 노동 규제를 더 유연하게 개편해야 한다고 정부에 건의했다. 메가특구특별법의 규제 합리화도 바람직하다고 평가했다. 청년 고용 부진 장기화에 규제 완화 요구

근로시간·최저임금 자율 협의 확대 건의

메가특구 규제 합리화 바람직 평가

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청년 고용 부진이 장기화하는 가운데 기업의 고용 여력을 높일 수 있도록 노동·고용 제도를 보다 유연하게 개편해야 한다는 중견기업계의 요구가 나왔다.한국중견기업연합회(중견련)는 7일 서울 마포구 상장회사회관에서 열린 ‘김영훈 고용노동부 장관 초청 중견기업 정책 간담회’에서 고용·노동 규제 개선 과제를 담은 정책 건의를 전달했다고 7일 밝혔다.이날 최진식 중견련 회장은 근로시간과 최저임금 등 노사 현안을 기업과 근로자 간 자율적 협의 영역으로 넓혀야 한다고 강조했다. 최 회장은 “26개월 연속 하락세를 기록한 청년 고용률은 우리 공동체의 긴급한 대처를 요청하는 안타까운 현실”이라며 “청년들의 희망을 되살리는 일은 지속가능한 사회적, 경제적 안정성을 확보하기 위한 최우선 과제”라고 강조했다.최 회장은 “적은 자본으로 도전할 수 있는 혁신 창업 생태계의 체질을 강화하고 법·제도·정책 합리화를 통해 기업의 활력을 제고함으로써 보다 많은 양질의 일자리를 확대하는 데 지혜를 모아야 한다”고 덧붙였다.그러면서 메가특구특별법에서 다양한 고용·노동 규제 합리화가 검토되는 데 대해 바람직하다는 의견을 밝혔다. 최 회장은 “기업과 노동의 호혜적 성장을 뒷받침할 해법이 도출될 수 있도록 노동계를 비롯한 각계와의 깊이 있는 소통을 이끌어주길 바란다”고 강조했다.이날 중견련은 세대 상생형 계속 고용 기반 조성, 고용 유연성 제고, 직무·성과 중심 임금 체계 개편, 근로시간제 유연화, 노동조합법 보완 입법 등 ‘인구·산업 구조 변화 대응을 위한 고용·노동 규제 개선 건의’를 김 장관에게 전달했다.김 장관은 “중견기업은 청년 채용 비중이 높고 청년들이 선호하는 일자리인 만큼, 청년 일자리 정책을 현장에서 체감할 수 있도록 정부 지원사업 등에 적극 참여해 채용을 확대해 주시기를 바란다”고 강조했다. 아울러 안전하고 정당하게 보상받는 일터 구축, 청년과 중장년을 위한 세대 간 상생 일자리 확대 등을 하반기 고용 노동정책 핵심 전략으로 추진하겠다고 소개했다. 김 장관은 지난해 9월 노동부 장관으로는 처음으로 연합회를 방문했고 이번이 두 번째 방문이다.