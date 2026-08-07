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“트리니티항공으로 시작합니다”

트리니티항공 승무원들이 6일 서울 강남구 소노펠리체 컨벤션에서 열린 ‘트리니티항공 브랜드 런칭·유니폼 런웨이’ 행사에서 새 유니폼을 선보이고 있다. 티웨이항공에서 사명을 변경한 트리니티항공은 이날 첫 공식 행사를 개최하고 “고객이 필요로 하는 서비스를 선별해 제공하는 항공사로 운영하겠다”고 밝혔다. 공항사진기자단