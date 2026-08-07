포스코퓨처엠, 첫 LFP 양극재 대량공급 나선다

6년간 19만t·2조 7000억원 추산

북미 ESS 수요 대응해 영역 확대

이미지 확대 포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장. 포스코퓨처엠 제공 닫기 이미지 확대 보기 포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장. 포스코퓨처엠 제공

세줄 요약 포스코퓨처엠이 국내 배터리 업체와 LFP 배터리용 양극재를 대규모로 장기 공급하기로 합의했다. 내년부터 2032년까지 6년간 19만t 이상을 공급하며, 계약 규모는 약 2조7000억원으로 추산된다. 북미 ESS 수요 확대에 선제 대응하는 행보다. 국내 배터리사와 LFP 양극재 장기 공급 합의

내년부터 2032년까지 19만t 이상 공급 계획

북미 ESS 수요 대응 위한 첫 대규모 진출

2026-08-07 B2면

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포스코퓨처엠이 국내 유력 배터리 업체와 리튬인산철(LFP) 배터리용 양극재 대규모 장기 공급에 합의했다고 6일 밝혔다. 최근 폭증하는 북미 에너지저장장치(ESS) 수요에 선제적으로 대응하기 위해서다.포스코퓨처엠은 내년부터 2032년까지 6년간 19만t 이상의 LFP용 양극재를 국내 배터리 업체에 공급한다. 양사는 3분기 중에 정식계약을 맺을 예정이다. 계약 규모는 약 2조 7000억원으로 추산된다.포스코퓨처엠이 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리용 소재가 아닌 LFP용 양극재를 대량 공급하는 것은 처음이다. 향후 포스코그룹 차원의 협력을 기반으로 산화철 등 제철공정 부산물과 아르헨티나 염호에서 확보한 리튬을 활용한 신공법을 적용해 원가 경쟁력을 더 높일 계획이다. 업체 관계자는 “다른 고객사들과도 LFP 양극재 공급계약 막바지 단계로 추가 수주에 맞춰 LFP 양극재 생산능력을 확대할 방침”이라고 밝혔다.LFP 배터리는 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다. 인공지능(AI) 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증하면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 LFP 배터리 적용이 늘고 있다. 이에 따라 국내 배터리사들도 북미 생산시설을 확장하는 추세다.포스코퓨처엠은 LFP용 양극재를 적시에 공급하기 위해 최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산 라인 일부를 LFP용 양극재 생산라인으로 전환했다. 시제품 고객사 인증을 진행 중이며 올해 말부터 양산 공급을 개시한다.