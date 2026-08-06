삼성전자, ‘FMS 어워드’서 V낸드·AI 메모리로 2관왕

세계 최대 메모리 기술 콘퍼런스서

3D 낸드 혁신상·차세대 메모리상

이미지 확대 삼성전자가 세계 최대 메모리 기술 콘퍼런스인 ‘FMS 2026’에 마련된 삼성전자 부스 전경.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자가 세계 최대 메모리 기술 콘퍼런스인 ‘FMS 2026’에 마련된 삼성전자 부스 전경.

삼성전자 제공

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삼성전자가 세계 최대 메모리 기술 콘퍼런스인 ‘FMS 2026’에서 ‘V10 BV-낸드’로 3D 낸드 혁신상을, ‘LPDDR5X-PIM’으로 차세대 메모리상을 각각 받았다고 6일 밝혔다.V10 BV-낸드는 400단 이상 초고적층 구조를 구현한 차세대 V낸드 기술이다. 웨이퍼를 수직으로 접합하는 본딩 버티컬 기술과 V낸드 셀을 3개 층으로 연결하는 3스택 구조를 적용해 저장 용량을 높이면서도 전력 소비와 발열을 줄였다.LPDDR5X-PIM은 세계 최초로 저전력 D램인 LPDDR5X에 프로세싱 인 메모리(PIM) 기술을 적용한 제품이다. 메모리 내부에서 직접 연산을 수행해 데이터 이동을 최소화하고 성능과 전력 효율을 높였다. 인공지능(AI) 가속기와 고성능컴퓨팅(HPC) 분야의 핵심 메모리 기술로 주목받고 있다.