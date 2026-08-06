HD건설기계, 재생에너지 비중 높인다…“RE 100 목표”

인천사업장 재생에너지 구매 계약

재생에너지 19%→43.9% 상승

이미지 확대 HD건설기계 인천공장에서 태양광 발전 시설로 구동되는 모습. HD건설기계 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD건설기계 인천공장에서 태양광 발전 시설로 구동되는 모습. HD건설기계 제공

세줄 요약 HD건설기계가 인천 사업장에서 12.4MWp 규모의 PPA를 체결해 재생에너지 비중을 19%에서 43.9%로 높였다. 울산은 42%, 군산은 53.1%까지 올라 국내 전체 비중은 40.3%가 된다. 연간 온실가스 감축 효과는 2만2155t이다. 인천 사업장 12.4MWp PPA 체결

재생에너지 비중 19%서 43.9%로 확대

국내 전체 비중 40.3%, 감축 2만2155t

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HD건설기계가 최근 인천 사업장에서 복수의 재생에너지 발전사업자와 총 12.4MWp 규모의 전력구매계약(PPA)을 체결했다고 6일 밝혔다.이번 계약으로 인천공장의 재생에너지 전력 사용 비중은 기존 19%에서 2027년 1월 43.9%로 두 배 이상 확대될 예정이다.HD건설기계는 국내 주요 사업장에서도 재생에너지 전력 사용 비중을 높이고 있다. 같은 시기에 울산은 42%, 군산은 53.1%에 이르게 된다. HD건설기계 국내 사업장 전체의 재생에너지 전력 사용 비중은 현재 22%에서 40.3%까지 높아진다. 이로 인한 연간 온실가스 감축량은 2만 2155t으로 30년생 소나무 약 336만 그루를 심는 것과 같은 효과다.HD건설기계는 건설기계 업계 최초로 2023년 ‘RE100’에 가입하고 2040년까지 RE100 달성을 선언한 바 있다. 에너지경제연구원(KEEI)의 2025년 보고서에 따르면 RE100 기준에 따라 공시된 국내 기업들의 평균 재생에너지 사용률은 평균 12% 수준이다.HD건설기계 관계자는 “재생에너지 사용 확대는 지속 가능한 제조 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 과제”라며 “외부 재생에너지 조달과 자가발전을 지속 확대해 2040 RE100과 2050 탄소중립 목표를 차질 없이 이행하겠다”고 말했다.