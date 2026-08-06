‘K뷰티 인기’ 올라탄 에이피알, 북미·유럽도 잡았다

2026-08-06 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

K뷰티 브랜드 ‘메디큐브’를 보유한 에이피알이 글로벌 사업 확장에 힘입어 지난 2분기와 올해 상반기 모두 역대 최대 실적을 냈다.에이피알은 5일 잠정 실적 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출 7675억원, 영업이익 1906억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 134.2%, 134.5% 증가했으며 분기 기준 최대 실적이다. 상반기 누적 매출은 1조 3609억원으로 지난해 연간 매출액(1조 5273억원)에 육박했다. 에이피알은 북미·유럽 화장품 사업 호조로 실적 개선을 이뤘다. 두 지역의 매출 비중은 지난해 같은 기간 40%에서 올해 68%로 확대됐다. 북미에서 대형마트인 타깃과 월마트에 입점했고 하반기 중에 코스트코에 입점할 예정이다. 영국, 프랑스, 독일 등에서 온라인 채널 중심으로 유통망을 확대하면서 시장 다변화 성과를 거뒀다.