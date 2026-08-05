스페이스X 첫 실적, 매출 92% 증가…스타링크가 성장 이끌었다

통신사업 매출 43억 달러·영업익 17억 달러

AI·우주사업 적자 속 자본지출 184억 달러

머스크 “2030년 매출 1조 달러 달성”

이미지 확대 미국 캘리포니아주 호손의 스페이스X 시설 외벽에 회사 로고가 걸려 있다. 스페이스X는 4일(현지시간) 올해 2분기 매출이 전년 동기보다 92% 증가했다고 밝혔다. 호손 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 캘리포니아주 호손의 스페이스X 시설 외벽에 회사 로고가 걸려 있다. 스페이스X는 4일(현지시간) 올해 2분기 매출이 전년 동기보다 92% 증가했다고 밝혔다. 호손 AFP 연합뉴스

세줄 요약 스페이스X가 상장 후 처음 공개한 2분기 실적에서 매출 78억 달러로 92% 늘며 시장 전망을 웃돌았다. 스타링크 가입자는 1200만명으로 두 배 증가했고, 통신사업이 전체 매출과 이익 개선을 주도했다. 다만 AI와 우주사업 적자, 급증한 투자비는 부담으로 남았다. 매출 92% 증가, 첫 공개 실적 호조

스타링크 가입자 1200만명, 통신사업 견인

AI·우주사업 적자와 투자비 급증 부담

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일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 상장 후 처음 공개한 분기 실적에서 시장 예상을 웃도는 매출을 올렸다. 위성 인터넷 서비스 스타링크가 외형 성장뿐 아니라 이익 개선까지 이끌면서 핵심 사업으로 자리 잡았지만, 인공지능(AI)과 우주사업에 투입되는 막대한 비용은 부담으로 남았다.스페이스X는 4일(현지시간) 올해 2분기 매출이 78억 달러(약 11조원)로 지난해 같은 기간보다 92% 증가했다고 밝혔다. 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 전망치 69억 3000만 달러도 웃돌았다. 영업손실은 1억 4300만 달러로 전년 동기 9억 7000만 달러에서 크게 줄었고, 순손실도 시장 예상보다 적은 5억 4100만 달러를 기록했다.실적 개선을 주도한 것은 스타링크를 포함한 통신사업이다. 통신 부문 매출은 42억 9000만 달러로 전체 매출의 절반을 넘었고, 영업이익은 전년 동기보다 79% 증가한 16억 6000만 달러에 달했다. 스타링크 가입자는 1200만명으로 1년 전보다 두 배로 늘었다. 저가 요금제 도입과 해외시장 확대 영향으로 가입자당 평균 매출은 85달러에서 66달러로 줄었지만 가입자 증가가 이를 상쇄했다.스타링크는 가정용 위성 인터넷에서 항공기·선박과 기업·정부용 통신으로 사업 영역을 넓히고 있다. 귄 숏웰 스페이스X 사장은 콘퍼런스콜에서 주요 항공사들이 스타링크의 기내 인터넷 서비스를 선호하고 있다며 추가 성장 가능성을 강조했다.반면 AI와 우주사업에서는 적자가 이어졌다. xAI의 AI 모델 그록과 엑스(X) 등을 포함한 AI 부문은 매출 25억 6000만 달러를 기록했지만 영업손실이 12억 6000만 달러에 달했다. 로켓 발사와 미국 항공우주국(NASA) 사업 등을 포함한 우주 부문도 5억 4200만 달러의 영업손실을 냈다.투자 규모도 가파르게 늘었다. 2분기 자본지출은 183억 7000만 달러로 분기 매출의 두 배를 넘었으며 이 가운데 AI 관련 지출이 158억 달러를 차지했다. 지난해 같은 기간 30억 달러를 밑돌았던 투자 규모가 급증하면서, 시장에서는 스타링크의 수익 증가가 AI 인프라와 스타십 개발 비용을 계속 뒷받침할 수 있을지에 관심이 쏠렸다. 실적 발표 뒤 스페이스X 주가가 시간외거래에서 7%대 하락한 것도 예상보다 큰 투자 규모가 부각된 영향으로 풀이됐다.머스크 최고경영자(CEO)는 콘퍼런스콜에서 “사람들이 스타링크를 과소평가하고 있다”며 2030년 연간 매출 1조 달러를 달성하겠다고 밝혔다. 내년까지 우주 데이터센터용 AI 위성을 발사하고, 1년 뒤에는 차세대 우주선 스타십을 하루 한 차례 이상 발사하겠다는 계획도 내놨다. 달 표면에 질량 가속기를 설치해 인공위성을 쏘아 올리겠다는 구상도 제시했다.