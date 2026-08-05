‘포스트 HBM’ 경쟁 본격화… SK하이닉스 HBF 표준 공개

샌디스크와 FMS2026서 첫선

이미지 확대 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 개막한 세계 최대 규모 메모리 콘퍼런스 ‘FMS 2026’에 참가한 SK하이닉스의 부스 조감도.

SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 개막한 세계 최대 규모 메모리 콘퍼런스 ‘FMS 2026’에 참가한 SK하이닉스의 부스 조감도.

SK하이닉스 제공

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세줄 요약 SK하이닉스가 샌디스크와 함께 AI 서버용 차세대 메모리 HBF의 첫 표준 규격을 공개했다. HBF는 HBM과 SSD 사이에 놓여 속도와 용량을 함께 보완하는 메모리로, 최대 512GB와 UCIe 연결을 지원한다. 회사는 AI 저장장치 시장 확대와 생태계 조성에 나선다. SK하이닉스, 샌디스크와 HBF 첫 표준 공개

HBM·SSD 사이 메모리 계층, 최대 512GB 지원

AI 저장장치 생태계 확대와 시장 선점 전략

2026-08-05 B2면

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SK하이닉스가 샌디스크와 함께 차세대 인공지능(AI) 서버 메모리로 각광받는 고대역폭플래시(HBF)의 첫 표준 규격을 공개했다. 지난해 8월 샌디스크와 HBF 표준화 협력에 나선 데 이어 올해 2월 컨소시엄을 구성한 지 약 6개월 만에 내놓은 첫 결과물이다.SK하이닉스는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 열리는 세계 최대 규모 메모리 콘퍼런스 ‘FMS(Future of Memory and Storage) 2026’에 참가해 이번 규격을 선보였다고 밝혔다.HBF는 AI 서버에서 고대역폭메모리(HBM)와 솔리드스테이트드라이브(SSD) 사이에 놓이는 새로운 메모리 계층이다. HBM과 같이 AI의 데이터 연산 속도가 빠르면서도 낸드플래시를 기반으로 해 용량을 크게 늘릴 수 있다. 추론형 AI의 확산에 따라 처리해야 할 데이터양이 늘면서 용량이 부족한 HBM과 속도가 느린 SSD의 단점을 동시에 보완하는 차세대 메모리로 주목받고 있다. 이번에 공개된 HBF의 용량은 최대 512GB까지 지원된다. HBF와 프로세서를 연결하는 방식은 업계 표준 인터페이스인 UCIe를 채택했다. UCIe를 통해 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU) 등 서로 다른 종류의 프로세서에도 HBF를 유연하게 적용할 수 있다.SK하이닉스는 이번 표준 공개를 계기로 AI 저장장치 시장에서 HBF 채택을 확대하고 생태계 조성에 나선다는 전략이다. 중국 CXMT(창신 메모리)까지 가세하며 치열해지는 글로벌 D램 경쟁에서 우위를 점하기 위해서다.최근 AI 추론 시장의 경쟁력이 단일 칩의 성능보다 CPU와 GPU, 메모리와 저장 장치까지 모두 아우르는 시스템 차원의 최적화가 관건이 된 점도 가세했다. ‘풀스택 기업’을 표방하는 SK하이닉스는 HBF까지 밸류체인을 넓혀 HBM과 HBF를 모두 지원할 수 있는 종합 메모리 솔루션 기업으로 입지를 공고히 하겠다는 계획이다. 업계에서는 HBF 시장이 빠르게 성장해 2030년 17조원에 육박하고, 2038년에는 HBM 시장을 앞지를 것이란 예측도 나온다.삼성전자도 ‘FMS 2026’에 참여해 HBM, 낸드, SSD를 잇는 ‘메모리 아키텍처 혁신’을 주제로 전시한다. D램, 낸드, 컨트롤러, 파운드리, 첨단 패키징 등 종합반도체기업(IDM)의 역량을 강조하며 AI 데이터 병목을 줄이는 방안을 소개할 예정이다.한편, 이날 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난 2분기 D램 매출 기준으로 삼성전자는 39% 점유율을 기록해 1위를 유지했고, SK하이닉스는 점유율 26%를 차지했다.