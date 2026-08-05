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삼성, 프라임비디오에 ‘HDR10+ 어드밴스드’ 적용

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-08-05 01:14
수정 2026-08-05 01:14
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아마존과 협력, 고화질 영상 확대

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모델들이 삼성전자 TV로 ‘HDR10+ 어드밴스드’가 적용된 아마존 프라임 비디오 콘텐츠를 시청하는 모습. 삼성전자 제공
모델들이 삼성전자 TV로 ‘HDR10+ 어드밴스드’가 적용된 아마존 프라임 비디오 콘텐츠를 시청하는 모습. 삼성전자 제공


삼성전자가 아마존과 협력해 차세대 고화질 영상 기술 ‘HDR10+ 어드밴스드’를 프라임 비디오 콘텐츠에 적용했다고 4일 밝혔다.

HDR10+ 어드밴스드는 장면별 밝기를 최적화하는 ‘인핸스드 브라이트니스’와 움직임이 빠른 화면을 자연스럽게 구현하는 ‘지능형 모션 보정’ 기능을 갖췄다. 인공지능(AI) 기반 톤 매핑으로 TV의 밝기와 색 표현력을 높이고, 장면별 메타데이터에 따라 프레임 속도를 조정해 스포츠와 액션 장면의 끊김을 줄인다.

삼성전자와 아마존은 프라임 비디오가 2017년 온라인동영상서비스(OTT) 업계 최초로 HDR10+를 도입한 이후 협력을 이어왔다. 프라임 비디오는 전 세계 약 2억 5000만명의 구독자를 확보하고 있다. 삼성전자는 2026년형 TV부터 HDR10+ 어드밴스드를 적용했다. 현재 HDR10+ 관련 생태계에는 183개 글로벌 기업이 참여하고 있으며 인증 건수는 2만 2000여개에 이른다.

민나리 기자
2026-08-05 B2면
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