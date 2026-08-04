정몽준 HD현대 지분 3.5% 증여…정기선, 2대 주주 등극

정기선 회장 지분 6→9%로 늘어

이미지 확대 정몽준(왼쪽) 아산재단 이사장과 정기선 HD현대 회장. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 정몽준(왼쪽) 아산재단 이사장과 정기선 HD현대 회장. HD현대 제공

세줄 요약 정몽준 아산재단 이사장이 HD현대 보통주 280만주, 약 3.5% 지분을 정기선 회장에게 증여했다. 증여가 완료되면 정 회장 지분은 6.12%에서 9.67%로 높아지고 국민연금을 제치고 2대 주주가 된다. 정 이사장 지분은 줄지만 최대 주주 자리는 유지한다. 정몽준, HD현대 지분 3.5% 정기선에 증여

정기선 지분 6.12%→9.67%, 2대 주주 등극

국민연금 제치고 승계 기반 강화 전망

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정기선 HD현대 회장이 아버지인 정몽준 아산재단 이사장으로부터 HD현대 지분 3.5%가량을 증여받는다. 정 회장의 HD현대 지분율은 기존 6%에서 9%대로 높아지며 2대 주주로 올라선다.HD현대는 4일 공시를 통해 정 이사장이 보통주 280만주를 정 회장에게 증여할 예정이라고 밝혔다. 증여는 9월 3일을 기점으로 이뤄질 계획이다.정 회장은 현재 6.12%의 HD현대 지분을 보유하고 있다. 이번 증여분을 포함하면 지분율은 9.67% 수준으로 높아진다.정 회장의 그룹 장악력은 더 높아질 전망이다. 증여가 완료될 경우 기존 2대 주주인 국민연금공단(지분율 7.12%)을 제치고 정 회장이 2대 주주로 올라선다.증여로 인해 정몽준 이사장의 HD현대 지분율은 26.6%에서 23% 수준으로 낮아지지만 최대 주주 자리는 유지한다.정기선 회장은 2021년에도 부친으로부터 HD현대 주식을 증여받았고, 이후 장내 매수를 통해 꾸준히 지분을 늘려왔다. 이번 추가 증여로 2대 주주로 올라서면서 경영권 승계의 기반도 더욱 공고해졌다는 평가가 나온다.