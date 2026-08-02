HD현대일렉, 美 변압기 누적 1000대 생산

북미 법인 설립 15년 만에 성과

2026-08-03 B2면

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HD현대일렉트릭이 국내 업계 최초로 미국 현지 변압기 누적 생산량 1000대를 달성했다고 2일 밝혔다. 2011년 국내 최초로 북미 생산법인을 설립한 지 15년 만이다.전력변압기 1000대의 누적 생산용량은 약 200GVA로 미국 전체 1억 3000만 가구의 전력 수요에 대응할 수 있는 규모다. 1000번째로 제작된 변압기는 500kV·675MVA급 초고압변압기로 전력 송전 전문 기업 조지아 트랜스미션에 인도돼 플로리다주 월튼 카운티의 전력 공급에 활용될 예정이다. 김영기 사장은 “1000번째 변압기 생산은 임직원들의 기술력과 헌신, 고객의 신뢰가 함께 만들어낸 뜻깊은 성과”라고 말했다.HD현대일렉트릭은 지속적인 생산설비 투자와 증설로 북미 생산법인의 연간 생산능력을 설립 초기 70대에서 현재 105대로 늘리며 미국 내 최대 전력변압기 생산 거점을 구축했다. 이를 기반으로 미국 100MVA 이상 초고압변압기 시장에서 2년 연속 점유율 1위를 기록했다. 2024년 점유율은 17.2%, 지난해는 25.7%이며 현재 미국 앨라배마주에 제2공장 신축을 추진 중이다.