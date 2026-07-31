한화에어로스페이스, 분기 영업이익 1조원 첫 돌파…9조원대 매출도 ‘역대 최고’

2분기 영업이익 지난해 대비 58.5% 증가

방산 수주·납품 호조…한화오션 매출 5조 4432억원

이미지 확대 K10 탄약운반차(왼쪽)와 K9 자주포. 한화에어로스페이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 K10 탄약운반차(왼쪽)와 K9 자주포. 한화에어로스페이스 제공

세줄 요약 한화에어로스페이스가 2분기 영업이익 1조3655억원으로 분기 첫 1조원을 넘었고, 매출은 9조2929억원으로 역대 최고를 기록했다. 지상 방산과 항공우주가 성장했고, 한화오션과 한화시스템도 실적이 크게 늘었다. 2분기 영업이익 1조3655억원, 첫 1조 돌파

매출 9조2929억원, 순이익 1조805억원 기록

방산·항공우주·자회사 동반 실적 개선

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한화에어로스페이스는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1조 3655억원으로 지난해 같은 기간보다 58.5% 늘었다고 31일 밝혔다. 한화에어로스페이스의 분기 기준 영업이익이 1조원을 넘은 것은 처음이다.매출은 9조 2929억원으로 지난해 같은 기간 대비 47.2% 증가했다. 순이익은 1조 805억원으로 277.5% 늘었다.사업별로는 지상 방산 부문이 매출 2조 1075억원, 영업이익 5330억원으로 지난해 같은 기간 대비 각각 19%, 2%씩 늘었다. 국내에서 차륜형 대공포 천호와 천검 등 주요 양산 사업 물량이 늘었고, 해외에서는 폴란드와 이집트, 중동으로 계획된 납품 일정이 순조롭게 진행됐다는 설명이다.수주잔고는 약 38조 3000억원으로 집계됐다. 지난 4월 핀란드 K9 자주포 추가 수출과 5월 에스토니아 천무 다연장 로켓 추가 공급 계약이 반영됐다.항공우주 부문은 매출 7600억원으로 지난해보다 17% 늘었고 영업이익은 370억원으로 흑자 전환했다.자회사인 한화오션은 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고수익 상선 매출 비중이 늘어 매출 5조 4432억원을 기록했다. 영업이익은 지난해보다 98% 늘어난 7361억원이다. 한화에어로스페이스 인수 이후 최대 실적이다.한화시스템은 주력 상품인 다기능레이더(MFR) 등 공급이 늘면서 매출 1조 1176억원, 영업이익은 사상 최대인 1037억원을 기록했다. 매출은 45％, 영업이익은 219％ 각각 증가했다.한화에어로스페이스 관계자는 “하반기에도 폴란드 K9 2차 실행계약 물량 양산과 이집트·호주 K9 납품을 기반으로 견조한 실적을 이어갈 것”이라면서 “정부의 첨단항공엔진 개발에도 적극 참여해 국내 항공산업 자립과 수출 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.