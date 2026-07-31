호황엔 주식 성과급, 불황엔 임금 조정? SK하이닉스 임단협 난항

세줄 요약 SK하이닉스 노사가 올해 임금·단체협약에서 성과급 주식 지급 확대와 적자 시 임금 조정안을 두고 접점을 찾지 못한다. 노조는 지난해 합의를 바꾸는 안이라며 반발하고, 회사는 실적 변동성을 반영하려는 취지로 보인다. 성과급 주식 지급 확대를 둘러싼 노사 충돌

적자 발생 시 임금 조정안에 대한 노조 반발

다음 주 5차 교섭 앞두고 협상 장기화 우려

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SK하이닉스 노사가 올해 임금·단체협약을 놓고 좀처럼 접점을 찾지 못하고 있다. 지난해 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하기로 합의했지만, 올해 회사가 성과급의 상당 부분을 주식으로 지급하는 방안과 적자 발생 시 임금을 조정하는 방안을 제시하면서 갈등이 다시 커졌다.31일 SK하이닉스 노조가 공개한 4차 본교섭 회의록에 따르면 사측은 초과이익분배금(PS)의 절반을 훨씬 넘는 비중을 주식으로 지급하고, 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 유지했다. 회사가 적자를 낼 경우 임금을 한시적으로 조정하는 내용도 교섭안에 포함된 것으로 전해졌다. 다만 회사 측의 구체적인 제안 내용과 취지는 공개되지 않았다.주요 쟁점은 성과급을 어떤 형태로 지급하느냐다. SK하이닉스 노사는 지난해 PS 재원을 영업이익의 10%로 정하고 기존 지급 상한을 없애기로 합의했다. 해당 기준은 10년간 유지하며, 지급액의 80%는 당해 연도에 현금으로 주고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 나눠 지급하기로 했다.노조는 올해 회사가 주식 지급 비중을 크게 높이려는 것은 지난해 합의를 사실상 변경하는 것이라고 보고 있다. 주가는 실적과 시장 상황에 따라 변할 수 있고 일정 기간 팔 수도 없어, 현금 성과급과 동일하게 보기 어렵다는 주장이다. 특히 기존 합의에서 주식 지급을 전제로 하지 않았던 만큼 노조 동의 없이 지급 방식을 바꿔서는 안 된다는 입장이다.적자 발생 시 임금을 조정하는 방안도 새로운 쟁점으로 떠올랐다. 사측은 메모리 반도체 산업의 실적 변동성이 큰 만큼 호황과 불황을 함께 반영하는 임금 체계를 논의하려는 것으로 보인다. SK하이닉스는 반도체 불황이었던 2023년 7조 7000억원대의 영업손실을 기록한 바 있다.노조는 이를 사실상의 임금 삭감안으로 받아들이고 있다. 성과가 좋을 때 받는 성과급과 달리 기본 임금은 안정적으로 보장돼야 하는데, 회사 실적에 따라 임금을 줄일 수 있도록 하면 경영 위험을 직원에게 전가할 수 있다는 것이다. 회사가 적자를 판단하는 기준과 조정 대상, 삭감 폭, 원상회복 시점 등이 명확하지 않다는 점도 불신을 키우는 요인이다.노사는 다음 주 5차 본교섭을 이어갈 예정이다. 노조가 성과급 주식 지급 확대와 적자 시 임금 조정안을 모두 수용할 수 없다는 입장을 밝힌 만큼, 회사가 제안을 수정하거나 세부 조건을 새로 제시하지 않으면 협상이 장기화할 가능성이 있다.