KGM, 2026년 임단협 타결…17년 연속 무분규로 마무리

6월부터 18차례 협상…잠정합의안 투표서 최종 가결

기본급 7만 5000원 인상· PI 등 360만원 지급

이미지 확대 KGM이 지난 29일 임단협 협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표에서 합의안이 찬성으로 가결됨에 따라 2026년 임단협 협상을 최종 마무리 지었다. 황기영(왼쪽) KGM 대표이사와 노철 노동조합위원장이 협상 타결 후 악수하고 있다. KGM 제공 닫기 이미지 확대 보기 KGM이 지난 29일 임단협 협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표에서 합의안이 찬성으로 가결됨에 따라 2026년 임단협 협상을 최종 마무리 지었다. 황기영(왼쪽) KGM 대표이사와 노철 노동조합위원장이 협상 타결 후 악수하고 있다. KGM 제공

세줄 요약 KGM 노사가 2026년 임금 및 단체협약을 최종 타결했다. 6월 상견례 이후 18차례 협상 끝에 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 가결됐고, 2010년 이후 17년 연속 무분규로 협상을 마무리했다. 기본급 7만5000원 인상과 생산 장려금 등 총 360만원 지급이 담겼다. 2026년 임단협 최종 타결, 17년 연속 무분규

기본급 7만5000원 인상, 총 360만원 지급

하반기 판매 확대와 수익성 개선 총력

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KG모빌리티(KGM)는 지난 29일 임금 및 단체협약 협상 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표에서 합의안이 가결돼 임단협 협상을 최종 마무리 지었다고 31일 밝혔다. 2010년 이후 17년 연속 무분규로 협상을 마치게 됐다.KGM 노사는 지난 6월 상견례를 시작으로 27일까지 18차례 협상하며 잠정합의안을 도출했고 29일 조합원 찬반투표에서 찬성으로 최종 가결됐다.임단협의 주요 내용은 기본급 7만 5000원 인상, 생산 장려금(PI) 등 총 360만원 지급 등이 포함됐다.KGM 노사는 잠정합의안을 마련하기까지 회사가 직면한 상황과 미래 비전을 공유하며 실질적이고 발전적인 방향에서 심도 있는 논의를 이어갔다고 사측은 설명했다.특히 이번 협상이 회사가 지속 가능한 기업으로 성장 발전할 수 있는지 가늠할 수 있는 중요한 전환점이 될 수 있다는 점에 공감하고, 안정적인 생산과 효율성 증대 그리고 변화하는 시장 환경에 대응할 수 있는 신사업 추진 등에 초점을 맞춰 성실 교섭을 진행했다고 전했다.KGM 관계자는 “2026년 임단협 협상은 회사의 성장이 곧 복지 확대의 선순환으로 이어진다는 점에 인식을 같이하며 회사의 장기적인 발전과 안정을 위해 서로의 입장 차이를 해소할 수 있었다”며 “올해 임단협 협상을 조기에 마무리 지은 만큼 글로벌 시장 공략 강화 등 하반기 판매 물량 증대와 수익성 확대를 위해 총력을 기울일 것이다.”라고 말했다.