애플, 6월 분기 최대 실적에도 주가 하락…부품 공급난·가이던스 부담

세줄 요약 애플이 아이폰과 맥 판매 호조로 6월 분기 역대 최대 실적을 기록했다. 매출과 순이익이 모두 시장 예상치를 웃돌았고 서비스 매출도 늘었다. 하지만 첨단 반도체 부족과 메모리 가격 상승, 낮아진 다음 분기 전망이 부담으로 작용하며 주가는 하락했다. 아이폰·맥 판매 호조로 분기 최대 실적 달성

매출·이익 모두 증가, 서비스 매출도 견조

공급난·메모리 상승에 다음 분기 전망 부담

이미지 확대 지난해 4월 23일(현지시간) 프랑스 파리의 한 애플 매장에 애플 로고가 보이고 있다. 파리 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 4월 23일(현지시간) 프랑스 파리의 한 애플 매장에 애플 로고가 보이고 있다. 파리 로이터 연합뉴스

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애플이 아이폰과 맥 판매 호조에 힘입어 4∼6월 분기 기준 역대 최대 실적을 거뒀다. 메모리 등 반도체 가격 급등 속에서도 높은 수익성을 유지했지만, 다음 분기 공급 제약과 비용 부담에 대한 우려로 주가는 하락했다.애플은 30일(현지시간) 회계연도 3분기 매출이 지난해 같은 기간보다 16.4% 증가한 1094억 2000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 26.6% 늘어난 357억 달러, 순이익은 27.1% 증가한 297억 9000만 달러였다. 주당순이익은 2.02달러로 시장 예상치를 웃돌았다.실적은 아이폰과 맥이 이끌었다. 아이폰 매출은 21.7% 증가한 542억 5000만 달러로 6월 분기 기준 최고치를 기록했다. 맥 매출도 28.7% 늘어난 103억 5000만 달러였다. 앱스토어와 아이클라우드 등이 포함된 서비스 매출은 12.1% 증가한 307억 3900만 달러로 안정적인 성장세를 이어갔다.하드웨어 판매 확대에 반복적인 서비스 수익이 더해지면서 부품 가격 상승에 따른 원가 부담을 흡수했다. 분기 매출총이익률은 50.1%로 전년보다 3.6%포인트 높아졌다. 다만 여기에는 관세 환급에 따른 일회성 효과가 약 2%포인트 반영됐다. 이를 제외한 매출총이익률은 48.1% 수준이다.시장의 관심은 앞으로의 공급 여건에 쏠렸다. 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 콘퍼런스콜에서 첨단 공정 반도체 부족이 맥 생산을 제약하고 있으며, 메모리 가격 상승 부담도 커지고 있다고 밝혔다. 애플이 제시한 7~9월 매출 증가율 전망은 9~11%로 시장 예상치인 약 12%에 미치지 못했다.애플은 메모리 공급처를 넓히는 방안도 검토하고 있다. 미국 밖에서 판매하는 제품에 중국 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)의 제품을 사용할 수 있도록 미국 정부에 관련 제약 완화를 요청한 것으로 전해졌다. 다만 미국 정치권은 안보 우려를 들어 중국산 메모리 사용에 반대하고 있어 공급망 다변화가 쉽지 않은 상황이다.이번 분기에는 아이폰과 맥 판매 증가, 서비스 수익, 관세 환급 효과로 수익성을 지켰지만 메모리 가격 상승과 공급 부족이 장기화하면 생산량과 제품 가격에도 영향을 줄 수 있다. 실적 발표 뒤 애플 주가가 하락한 것도 이미 거둔 실적보다 향후 공급 제약과 낮아진 성장 전망에 시장의 관심이 쏠린 결과로 풀이된다.