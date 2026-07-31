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현대차그룹, 자율주행개발센터장에 권정현 영입

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-31 00:11
수정 2026-07-31 00:11
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권정현 현대자동차그룹 첨단차플랫폼(AVP)본부 자율주행개발센터장
권정현 현대자동차그룹 첨단차플랫폼(AVP)본부 자율주행개발센터장


현대자동차그룹은 미래 모빌리티의 핵심인 자율주행 분야 경쟁력을 강화하기 위해 삼성전자 출신의 권정현(46) 부사장을 영입했다고 30일 밝혔다.

권 부사장은 현대차그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부에서 자율주행개발센터장을 맡아 자율주행차량의 인식 소프트웨어를 비롯해 딥러닝, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등 자율주행에 쓰이는 인공지능(AI) 기술 전반의 개발·상용화 경험을 바탕으로 그룹 내 자율주행 핵심 기술의 개발부터 제품화까지 총괄한다.

권 부사장은 최근까지 삼성전자에서 지능형 로봇 개발을 주도했고 그 이전에는 엔비디아에서 자율주행 소프트웨어 개발과 제품화를 담당한 자율주행 AI 분야 전문가다. 현대차그룹은 최근 소프트웨어중심차(SDV)와 자율주행 분야 핵심 인재를 잇달아 영입하며 피지컬 AI 실현에 속도를 내고 있다.

허백윤 기자
2026-07-31 B4면
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