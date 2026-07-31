“전기차 캐즘 끝 보인다”… 배터리 업계 실적 반등

삼성SDI, 7개 분기만에 이익 내

SK온 최대 이익·LG엔솔 흑자로

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세줄 요약 국내 배터리 3사가 2분기 ESS 수요 증가와 전기차 캐즘 완화에 힘입어 나란히 흑자 전환했다. LG에너지솔루션은 적자 흐름을 끊었고, 삼성SDI와 SK온도 분기 흑자를 기록했다. 하반기에는 유럽 전기차 수요와 1조원 규모 ESS 입찰이 실적 변수로 꼽힌다. 배터리 3사, ESS 수요 확대로 2분기 흑자 전환

LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 모두 실적 반등

전기차 캐즘 완화와 하반기 수요 회복 기대

2026-07-31 B2면

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국내 배터리 3사가 글로벌 에너지저장장치(ESS) 수요 증가와 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 완화에 힘입어 지난 2분기 흑자 전환에 성공했다. 올 하반기 수익성 회복의 발판을 마련했다는 평가가 나온다.이날 LG에너지솔루션은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 1133억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기와 비교하면 77.0% 줄었지만, 전 분기 영업손실 2078억원에서 흑자 전환했다. 지난해 4분기부터 이어진 2개 분기 연속 적자 흐름을 끊은 것이다. 매출은 7조 5602억원으로 전년 동기보다 24.8%, 전 분기보다 15.3% 늘었다.삼성SDI는 같은 기간 영업이익 2038억원으로 7개 분기 만에 흑자 전환하며 연내 실적 턴어라운드를 조기에 달성했다. 매출액은 3조 7688억원으로 작년 동기 대비 18.5%, 전 분기 대비 5.4% 늘었다. SK온도 같은 기간 영업이익 8218억원으로 흑자 전환했다. 2021년 SK온 분사 이후 역대 최대 분기 흑자다. 매출은 39.8% 증가한 2조 9460억원이다.3사 실적 견인의 핵심 축은 ESS다. AI 데이터센터를 비롯한 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따른 전력 수요 증가와 미 캘리포니아·뉴욕 등 주요 지역의 ESS 설치 의무화 정책 등이 맞물리면서 ESS 수요 성장세가 가속화했다. LG에너지솔루션의 2분기 ESS 매출은 전년 동기 대비 4.6배, 전 분기 대비 30% 이상 성장했다. 삼성SDI 배터리 부문의 매출은 3조 5190억원으로 전년 동기보다 18.8% 늘었다. 영업이익도 1593억원으로 흑자 전환했다. 전기차 캐즘이 바닥을 지나 회복 국면에 접어든 점도 긍정적인 요소였다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~5월 글로벌 전기차 판매량은 775만 4000대로 전년 동기 대비 3.5% 증가했다. 이에 전기차용 배터리 인도량은 469.2GWh로 16.3% 성장했다.배터리업계 관계자는 “유럽의 친환경 정책과 고유가 등으로 전기차 시장의 반등 조짐이 보였다”며 “하반기 유럽을 중심으로 수요가 확대될 것”이라고 전망했다. 오는 9월 정부 주도로 진행하는 1조원 규모의 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰도 실적 관건이다.