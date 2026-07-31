프리미엄 제품 확대·AI 대전환·로봇… 돌파구 찾는 삼전 DX

세줄 요약 삼성전자 DX 부문이 상반기 매출 100조원을 처음 넘겼지만, 2분기에는 원가 급등과 수요 둔화로 8000억원 적자를 냈다. MX 부문 손실이 컸고, 하반기에는 갤럭시 Z8과 울트라 등 프리미엄 판매를 늘려 반등을 노린다. AI TV, HVAC, AX 전환과 로봇 사업도 속도를 낸다. 상반기 매출 100조 돌파, 2분기 적자 전환

MX 부문 손실 확대, 원가 부담과 수요 둔화

프리미엄·AI·로봇으로 하반기 반등 추진

2026-07-31 B1면

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삼성전자의 완제품(DX) 사업은 올해 상반기 창사 이래 처음으로 매출 100조원을 돌파했지만, 부품 원가 급등과 수요 둔화라는 이중 부담으로 적자를 기록했다. 이에 프리미엄 제품 판매를 확대하고 서비스 사업을 다각화하는 한편, 인공지능 전환(AX)과 로봇 등 신사업을 육성해 대대적인 체질 개선에 나설 방침이다.30일 삼성전자에 따르면 가전·스마트폰 등 완제품을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 올해 2분기 영업손실 8000억원을 기록했다. 특히 스마트폰 사업을 담당하는 MX(모바일경험)·네트워크 부문에서만 7000억원의 영업손실을 냈다. 갤럭시 S26 시리즈와 A시리즈 판매 호조에도 메모리 등 핵심 부품 가격 상승으로 원가 부담이 크게 늘어난 영향으로 분석된다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 메모리 가격 강세에 힘입어 사상 최대 실적을 거둔 반면, 메모리를 주요 부품으로 사용하는 MX사업부는 오히려 수익성이 악화되는 상반된 모습이 나타난 것이다.이에 삼성전자는 하반기 AI 경쟁력 강화와 플래그십 제품 판매 확대를 통해 실적 반등에 나선다는 전략이다. 특히 최근 출시한 ‘갤럭시 Z8 시리즈’의 흥행을 바탕으로 울트라와 Z8 시리즈 등 고부가가치 제품 판매 비중을 확대할 계획이다.영상디스플레이(VD) 사업부는 올해를 ‘AI TV 대중화 원년’으로 선언하고 프리미엄부터 보급형까지 전 라인업에 AI 기능을 적용하며 시장 확대에 나서고 있다. 생활가전(DA) 사업부는 차세대 성장동력으로 육성 중인 냉난방공조(HVAC) 사업에서 성장세를 이어간다는 계획이다. DX부문은 일하는 방식과 제조 공정을 혁신하는 ‘AI 대전환(AX)’에도 속도를 내고 있다. 2030년까지 국내외 모든 생산공장을 AI 기반 자율공장으로 전환한다는 계획이다.삼성전자는 차세대 성장동력인 로봇 사업도 본격화하고 있다. 회사는 제조용 휴머노이드부터 단계적으로 사업화할 방침인 것으로 알려졌다. 삼성전자는 “제조·물류 등 기업간거래(B2B) 현장을 중심으로 핵심 기술과 데이터를 확보해 고지능·다목적 휴머노이드로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.