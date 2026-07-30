SK에코플랜트, AI·반도체 힘입어 실적 반등… 회사채 흥행까지

세줄 요약 SK에코플랜트가 AI·반도체 중심 사업 재편 효과를 바탕으로 1분기 매출과 영업이익을 크게 늘렸다. 용인 반도체클러스터, 청주 M15X, 울산 AI 데이터센터 등 대형 프로젝트가 실적을 이끌었고, 증권가와 신용평가사도 수익성 개선과 재무 안정성을 긍정적으로 봤다. AI·반도체 중심 재편으로 실적 반등

대형 프로젝트 매출 반영, 이익 급증

회사채 수요예측 흥행, 재무 안정성 부각

이미지 확대 SK AI 데이터센터 울산 투시도. SK에코플랜트 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK AI 데이터센터 울산 투시도. SK에코플랜트 제공

용인반도체클러스터 현장. SK에코플랜트 제공 닫기 이미지 확대 보기 용인반도체클러스터 현장. SK에코플랜트 제공

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SK에코플랜트가 AI·반도체 중심 사업 재편 효과에 힘입어 실적 개선세를 이어가고 있다.SK에코플랜트는 올해 1분기 연결 기준 매출 4조 8997억원, 영업이익 9314억원을 기록했다고 30일 밝혔다. AI 인프라 사업 확대와 반도체 업황 호조, 용인 반도체클러스터와 청주 M15X, 울산 AI 데이터센터 등 대형 프로젝트 매출이 실적 성장을 이끌었다는 설명이다. 반도체 소재·인프라 관련 자회사 편입 효과도 본격 반영되고 있다.증권가도 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 최관순 SK증권 애널리스트는 SK에코플랜트의 올해 연간 영업이익이 약 2조 7000억원에 이를 것으로 전망했으며, 흥국증권은 반도체 사업 비중 확대에 따른 수익성 개선을 예상했다.재무 구조도 안정화 흐름을 보인다. 한국신용평가 등 주요 신용평가사는 건설 경기 둔화 속에서도 SK에코플랜트의 신용등급을 ‘A-’(안정적)로 유지했다. 반도체 중심 사업 구조 전환과 이익 창출력 개선 가능성을 반영한 평가라는 게 한국신용평가사의 설명이다.자본시장에서도 긍정적인 반응이 이어졌다. 지난 22일 진행한 1000억원 규모 회사채 수요예측에는 9870억원의 주문이 몰렸으며, 회사는 발행 규모를 2000억원으로 확대했다.SK에코플랜트 관계자는 “AI·반도체 인프라 중심 사업 재편을 통해 수익성과 재무 안정성을 높이고 있다”며 “지속 가능한 성장 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.