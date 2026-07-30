폭스바겐 ‘골프·GTI’ 펀하게 탄다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

폭스바겐 ‘골프·GTI’ 펀하게 탄다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-07-30 01:05
수정 2026-07-30 01:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
폭스바겐 ‘골프’
폭스바겐 ‘골프’


폭스바겐코리아가 50년 역사의 베스트셀러 해치백 ‘골프’와 고성능 모델 ‘골프 GTI‘를 앞세워 국내 시장 공략에 나선다. 신형 골프는 12.9인치 MIB4 인포테인먼트와 첨단 운전자 보조 시스템 ‘IQ.드라이브’를 기본 적용했으며, 2.0 TDI 엔진과 7단 DSG 변속기를 탑재해 최고출력 150마력, 복합연비 17.3㎞/ℓ의 뛰어난 효율을 갖췄다.

특히 단순한 이동 수단을 넘어 운전의 즐거움을 극대화한 ‘사람을 향하는 기술’ 철학을 고스란히 담아내며 일상과 주말을 모두 아우르는 드라이빙 파트너로 진화했다. 고성능 핫해치 골프 GTI 역시 2.0 TSI 터보 엔진으로 최고출력 245마력을 발휘하며 다이내믹한 주행 성능을 선사한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

공식 판매 가격은 골프 프리미엄 4007만원, 프레스티지 4640만원, 골프 GTI 5275만원이며 두 모델 모두 5년/15만㎞ 무상 보증 연장 프로그램과 유지관리 패키지, 월 납입금 지원 프로그램 등을 제공해 고객의 유지 부담을 크게 낮췄다.

하종훈 기자
2026-07-30 C8면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로