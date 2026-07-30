한국타이어 ‘라우펜’ 유럽 장악

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한국타이어 ‘에스 핏2’
한국타이어의 글로벌 전략 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’이 폭스바겐그룹의 스페인 브랜드 세아트 등 유럽 명문 완성차의 신차용 타이어(OE) 릴레이 공급을 성사시키며 글로벌 무대서 존재감을 확고히 하고 있다.
라우펜은 최근 세아트의 주력 모델 ‘이비자’와 ‘아로나‘에 고성능 타이어 ‘에스 핏2’ 공급을 확정했다. 앞서 스코다 옥타비아와 폭스바겐 골프 8 페이스리프트 모델에도 잇달아 OE 공급을 성사시키며 유럽 완성차 시장에서 까다로운 품질 기준을 완벽히 입증했다.
아시아 최대 테스트트랙 ‘한국테크노링’의 혹독한 검증을 거친 라우펜은 뛰어난 빗길 제동력과 마일리지 성능을 무기로 독일 ‘아우토 빌트‘ 등 유력 매체 평가에서도 우수한 성적을 거두고 있다. 유럽축구연맹(UECL) 공식 후원 등 적극적인 마케팅까지 더해진 라우펜은 국내서도 티스테이션을 통해 전용 라인업을 선보이며 글로벌 혁신 브랜드로 자리매김하고 있다.
2026-07-30 C8면
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