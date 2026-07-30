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한국타이어 ‘라우펜’ 유럽 장악

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-30 00:39
수정 2026-07-30 01:05
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한국타이어 ‘에스 핏2’
한국타이어 ‘에스 핏2’


한국타이어의 글로벌 전략 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’이 폭스바겐그룹의 스페인 브랜드 세아트 등 유럽 명문 완성차의 신차용 타이어(OE) 릴레이 공급을 성사시키며 글로벌 무대서 존재감을 확고히 하고 있다.

라우펜은 최근 세아트의 주력 모델 ‘이비자’와 ‘아로나‘에 고성능 타이어 ‘에스 핏2’ 공급을 확정했다. 앞서 스코다 옥타비아와 폭스바겐 골프 8 페이스리프트 모델에도 잇달아 OE 공급을 성사시키며 유럽 완성차 시장에서 까다로운 품질 기준을 완벽히 입증했다.

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아시아 최대 테스트트랙 ‘한국테크노링’의 혹독한 검증을 거친 라우펜은 뛰어난 빗길 제동력과 마일리지 성능을 무기로 독일 ‘아우토 빌트‘ 등 유력 매체 평가에서도 우수한 성적을 거두고 있다. 유럽축구연맹(UECL) 공식 후원 등 적극적인 마케팅까지 더해진 라우펜은 국내서도 티스테이션을 통해 전용 라인업을 선보이며 글로벌 혁신 브랜드로 자리매김하고 있다.

허백윤 기자
2026-07-30 C8면
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