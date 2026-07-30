BMW ‘7시리즈’ 판매 1위 질주

이미지 확대 BMW 7시리즈 닫기 이미지 확대 보기 BMW 7시리즈

2026-07-30 C8면

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BMW 7시리즈가 올해 상반기 국내 수입 대형차 시장에서 독보적인 1위를 기록하며 인기를 이어간다. BMW 코리아는 이를 기념해 최대 1200만원 상당의 파격적인 구매 혜택을 내걸고 세몰이에 나선다.한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 7시리즈는 올해 1월부터 6월까지 총 3077대 팔려 수입 대형차 부문 6개월 연속 판매 1위를 차지했다. 가솔린 모델인 740i xDrive와 디젤 740d xDrive가 판매를 이끌었고, 순수전기 모델 i7과 플러그인 하이브리드 750e xDrive 등 다양한 파워트레인이 고른 성과를 냈다.BMW 코리아는 구매 최적기를 맞아 대대적인 금융 프로모션을 진행한다. 스마트 리스를 이용하는 고객에게는 월 납입금 100만원씩 10개월간 총 1000만원 상당의 리스료를 지원한다. 여기에 법인 판매 지원 대상 고객이 운용리스나 렌트 이용 시 최대 200만원을 추가해 최대 1200만원의 혜택을 누릴 수 있다. 스마트 할부 이용 고객에게도 월 50만원씩 4개월간 총 200만원의 지원금이 제공된다.